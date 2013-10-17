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۲۵ مهر ۱۳۹۲، ۱۰:۲۹

هاشمی با مهر مطرح کرد:

زمان اجرای پروژه های عمرانی کشور کاهش یافته است

زمان اجرای پروژه های عمرانی کشور کاهش یافته است

نوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به پروژه های نیمه تمام در کشور گفت: مدت اجرای پروژه های عمرانی در کشور طی سه سال اخیر از 14 سال به 7 سال کاهش یافته ، هرچند در یک سال گذشته متوسط اجرای پروژه های عمرانی از افزایش هم برخوردار بوده است.

مهدی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ما بدنبال آن هستیم تا اولویت بندی پروژه های نیمه تمام توسط دستگاه های اجرایی تهیه و به کمیسیون مجلس ارائه شود و بر اساس شاخص ها در اولویت تکمیل قرار بگیرد تا ضمن سریعتر شدن در بهره برداری پروژه های نیمه تمام از بروز خسارات های جدی هم جلوگیری بعمل بیاید.
 
وی با اشاره به شاخص های اولویت بندی پروژهای نیمه تمام گفت: پیشرفت و اهمیت پروژه ها و میزان فراهم سازی ایمنی و رفاه مردم از شاخص های اولویتی پروژه های نیمه تمام است و این پروژه ها باید بتوانند نیاز مردم را مرتفع سازند.
 
هاشمی در خصوص ره آورد سفر به مازندران خاطرنشان کرد: ارزیابی های خوبی از وضعیت پروژه های عمرانی در استان مازندران بویژه در نوشهر صورت گرفته که این ارزیابی ها در کمیسیون مجلس طرح خواهد شد.
 
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به لحاظ تردد زیاد و ورود مسافران به مازندران لازم است تا بخش حمل و نقلی در اولویت پروژه های استان قرار گیرد.
کد مطلب 2157001

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