توسعه شبکه دیجیتالی اردبیل نیازمند 100 میلیارد تومان اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله مددی صبح پنج شنبه در جلسه بررسی طرح توسعه شبکه دیجیتالی اردبیل تصریح کرد: 70 درصد این اعتبار از محل اعتبارات ملی و 30 درصد از محل اعتبارات استانی باید تامین شود.

وی تاکید کرد: اجرای شبکه دیجیتالی در اردبیل تنها در سه شهرستان گرمی، پارس آباد و اردبیل انجام شده است.

به گفته مددی هفت شهرستان دیگر استان در انتظار تخصیص اعتبار برای توسعه این طرح هستند.

وی معتقد است شبکه دیجیتالی می تواند علاوه بر دریافت برنامه های متنوع کانالهای مختلف زمینه دریافت آسانتر کانالهای تلویزیونی را فراهم کند.

مدیر کل صدا و سیمای استان در خصوص اجرای این طرح اعلام آمادگی کرد و افزود: در صورت تامین اعتبار صدا و سیما می تواند در فرصت اندکی شبکه دیجیتال را مهمان سایر شهرستانهای استان کند.