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۲۵ مهر ۱۳۹۲، ۱۰:۳۳

حاجتی خبرداد:

رئیس فدراسیون فوتبال به اهواز سفر می کند

رئیس فدراسیون فوتبال به اهواز سفر می کند

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرعامل باشگاه ملی حفاری اهواز گفت: علی کفاشیان رئیس به همراه محمد مهدی نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال شنبه 27 مهرماه مهر به اهواز سفر می کند.

علیرضا مراد حاجتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: قصد داریم با حضور رئیس فدراسیون فوتبال کشور از اعضای تیم فوتسال بانوان ملی حفاری اهواز، تجلیل کنیم.

وی با اشاره به اینکه فریده شجاعی نائب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال نیز در این سفر حضور دارد، گفت: کفاشیان به همراه هیات همراه از امکانات باشگاه ملی حفاری اهواز دیدن خواهد کرد.

تیم ملی حفاری اهواز عنوان قهرمانی مسابقات فوتسال لیگ برتر بانوان باشگاه های کشور را کسب کرد و به همین منظور مراسم تجلیل قرار است در این خصوص برگزار شود.

کد مطلب 2157006

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