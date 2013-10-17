اردوی آمادگی تیم ملی بسکتبال با ویلچر کشوردر زنجان در حال برگزاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا محمدی افزود: این اردو که در مجموعه ورزشی ولیعصر (عج) زنجان برگزار می شود فردا به پایان می رسد.



وی اظهار داشت: سرمربی تیم ملی عباس کوچکی و مربی تیم ملی کمال عشق از زنجان است که 14 بازیکن منتخب کشور زیر نظر این کادر فنی تمرینات خود را انجام می دهند.

دبیر هئیت جانبازان و معلولین استان زنجان با اشاره به اینکه هدف از برگزاری این اردو حضور موفق تیم ملی کشورمان در مسابقات آسیایی و انتخابی جام جهانی است افزود: در این اردو از زنجان وحید غلام آزاد، ابراهیم احمدی، مرتضی ابراهیمی، بهمن سیفی، علیرضا احمدی و مرتضی غریبلو شرکت دارند.



محمدی گفت: بازیکنان دعوت شده به اردو از استانهای زنجان، تهران، فارس، آذربایجان شرقی، مرکزی، اردبیل و خراسان رضوی هستند.

وی یادآور شد: آخرین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی که متصل به اعزام می باشد در تهران برگزار خواهد شد تا تیم ملی کشورمان 28 آبان با آمادگی کامل در مسابقات آسیایی بسکتبال با ویلچر در کشور تایلند حضور یابد.



دبیر هئیت جانبازان و معلولین استان زنجان همچنین تصریح کرد: در پایان مسابقات آسیایی 3 تیم برتر به مسابقات جام جهانی 2014 در کره جنوبی صعود خواهند کرد.