وزنه بردار کرمانشاهی عازم مسابقات جهانی لهستان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کیا قدمی وزنه بردار جوان و خوش آتیه کرمانشاهی است که پس از ركوردگيري به عمل آمده از ملي پوشان وزنه برداري كشورمان در ترکیب نهایی برای اعزام به مسابقات جهانی لهستان قرار گرفت.

قدمی نماینده دسته 105 کیلوگرم کشورمان در مسابقات جهانی لهستان خواهد بود.

بر این اساس نخستین گروه از ملی پوشان کشورمان متشکل از «حسين رضا زاده» رييس فدراسيون، «كوروش باقري» سرمربي و «جورج زالاي» مربي تيم ملي وزنه برداري بامداد جمعه (۲۶ مهر ماه) عازم لهستان مي شوند.

همچنين گروه دوم تيم ملي وزنه برداري روز دوشنبه ۲۹ مهر ماه به همراه «داريوش باقري» يكي ديگر از مربيان تيم ملي به رقابت ها اعزام خواهند شد که شامل مجيد عسكري در ۶۲ كيلوگرم، جابر بهروزي و سجاد بهروزي در ۶۹ كيلوگرم (در صورت رفع مشكل خروج از كشور)، رسول تقيان در دسته ۷۷ كيلوگرم ، عليرضا دهقان در ۹۴ كيلوگرم، كيا قدمي و محمدرضا براري در ۱۰۵ كيلوگرم و بهادر مولايي در ۱۰۵+ كيلوگرم هستند.

عليرضا سليماني در دسته 105+ كيلوگرم تنها فردی بود که پس از رکورد گیری بع همل آمده از ترکیب خارج شد البته با توجه به اينكه مشكل خروج از كشور سجاد بهروزي وزنه بردار دسته ۶۹ كيلوگرم تيم ملي كشورمان تاكنون رفع نشده است، اگر اين وزنه بردار نتواند همراه با تيم ملي عازم لهستان شود، وی در دسته بعلاوه ۱۰۵ كيلوگرم جايگزين بهروزی خواهد شد.

تاكنون ۶۲ كشور براي حضور در مسابقات وزنه برداري قهرماني سال ۲۰۱۳ بزرگسالان جهان كه در روزهاي ۲۸ مهر ماه تا ۵ آبان ماه در شهر وروكلاي لهستان برگزار خواهد شد، اعلام آمادگي كرده اند.

طبق اعلام كميته برگزاري، رقابتهاي وزنه برداري قهرماني بزرگسالان جهان از روز يكشنبه ۲۰ اكتبر (۲۸ مهر ماه) با رقابتهاي دسته ۴۸ كيلوگرم زنان آغاز مي شود و وزنه برداران گروه B و C دسته ۵۶ كيلوگرم مردان نيز در همين روز روي تخته مي روند اما رقابتهاي گروه A اين وزن در روز دوم (دوشنبه ۲۹ مهر) برگزار مي شود.

رقابتهاي جهاني لهستان تا روز يكشنبه ۲۷ اكتبر (پنجم آبان ماه) ادامه خواهد داشت.