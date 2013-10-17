وقوع 26 فقره تصادف خسارتی در محورهای زنجان /پیک دوم ترافیک از فردا صبح شروع می شود

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در این تصادفات يك دستگاه خودرو ال ۹۰ در كيلومتر ۷۳ اتوبان زنجان - تبريز واژگون شد كه سه سرنشين آن مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.

وی تاکید کرد: يك دستگاه خودرو پرايد نيز در كيلومتر ۵۰ جاده زنجان - دندي دچار حادثه واژگوني شده بود كه اين سانحه نيز سه مصدوم درپي داشت.

جانشین پلیس راه استان زنجان گفت: در كيلومتر ۲۱ جاده قديم زنجان - تبريز در برخورد پژو آردي با وانت پيكان سه نفر مصدوم ، در جاده زنجان طارم پس از روستاي ذاكر براثر برخورد خودرو ۲۰۶ با پرايد پنج نفر مصدوم ، در كيلومتر ۵ جاده قديم زنجان - تبريز در برخورد يك دستگاه خودرو پژو با پرايد چهار نفر مصدوم ، در جاده قديم زنجان - ابهر در برخورد دوستگاه موتورسيكلت دو نفر مصدوم ، در جاده زنجان - طارم بر اثر تصادف پژو ۲۰۶ با كاميون دو نفر مصدوم و در اتوبان زنجان - تبريز نيز بر اثر برخورد خودرو پژو با وانت بار سه نفر مصدوم و توسط آمبولانس راهي بيمارستان شدند.

سرهنگ شیر محمدی همچنین گفت: در این تصادفات خسارتی عدم توجه به جلو و یک لحظه غفلت باعث وقوع این تصادف شده است.

وی در ادامه تصریح کرد: در این تصادفات رانندگان به علت صحبت کردن با گوشی همراه و یک لحظه غفلت باعث وقوع این تصادفات شده اند.

جانشین پلیس راه استان زنجان یاد آورشد: محور زنجان به تبریز و ترانزیت دیروز بعد از ظهر پر تردد ترین محور بود و در حال حاضر تردد در محورها روان است.

سرهنگ شیر محمدی افزود: از فردا صبح محورهای زنجان پر تردد خواهد بود و در همین راستا از رانندگان درخواست کرد قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند و به محض خستگی و خواب آلودگی از رانندگی دست بکشند.