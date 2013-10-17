همایش گرامیداشت نخستین سالگرد شهید لکزایی در نیمروز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین روز از برنامه های گرامیداشت این سردار سپاه اسلام روز پنج شنبه با حضور جمع کثیری از مردم ولایت مدار سیستان و مسئولان نظامی و محلی و همچنین خانواده های شهدا در محل گلزارشهدای ادیمی در شهرستان نیمروز برگزار شد.

دبیر اجرایی یادواره شهید لکزایی در این رابطه گفت: به منظور گرامیداشت یاد و خاطر این سردار رشید اسلام و یادآوری رشادت ها و خدمات بی شائبه این فرمانده دفاع مقدس برنامه های متعدد و متنوعی در این راستا و در سراسر استان برنامه ریزی شده است.

موسی شهرکی در گفتگو با مهر اظهار داشت: درهمین راستا برگزاری مراسم گرامیداشت این شهید بزرگوار با حضور خانواده های شهدا و سخنرانی حجت الاسلام محمدی نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف کشور و همچنین قرائت دعای کمیل از جمله برنامه های نخستین روز برگزاری این مراسم در شهرستان ادیمی و زابل است.

وی گفت: همزمان با دومین روز از برگزاری این مراسم در شهرستان زابل با حضور تمامی اقشار مردم شهید پروردر گلزار شهدای گمنام این شهرستان مراسم دعای ندبه برگزار خواهد شد.

وی از مراسم بزرگداشت شهید لکزایی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خاش با حضور اساتید، دانشجویان و خانواده شهدا به عنوان برنامه های سومین روز نام برد و گفت: در چهارمین روز از سلسله همایش های گرامیداشت حبیب دل ها مراسم محوری با حضوردکتر جعفری قائم مقام بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) کشور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان برگزار خواهد شد.

شهرکی برگزاری آیین گرامیداشت شهید لکزایی در دانشگاه ولایت ایرانشهر وهمچنین دانشگاه دریانوردی وعلوم دریایی چابهار را از دیگر برنامه های تدارک دیده شده در این زمینه عنوان کرد.