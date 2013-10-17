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۲۵ مهر ۱۳۹۲، ۱۰:۲۳

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه های خارجی به شرح زیر بوده است.

- ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی نخست وزیر عراق، تصویب قانون انتخابات پس از تعطیلات عید قربان را بعید دانست.

- کاخ سفید اعلام کرد نوری المالکی نخست وزیر عراق اول نوامبر با باراک اوباما در کاخ سفید دیدار خواهد کرد.

- انفجار بمب در شمال بغداد، 6 کشته و زخمی به جا گذاشت.

- ابومازن، اوضاع فلسطین را با ماسیمو دالما نخست وزیر اسبق ایتالیا در رم بررسی کرد.

- در درگیری های افراد مسلح با نیروهای امنیتی مصر در شمال سیناء، شش فرد مسلح کشته شدند.

- رسانه های صهیونیستی از به بن بست رسیدن مذاکرات سازش میان تل آویو و تشکیلات خودگردان فلسطین خبر دادند.

- سازمان ملل متحد، اعزام نیرو و تجهیزاتی همچون بالگرد به کشور مالی را خواستار شد.

- سازمان عفو بین الملل، مصر را به بازداشت آوارگان سوری متهم کرد.

- قدری جمیل معاون نخست وزیر سوریه اعلام کرد میزان خسارتهای مادی ناشی از درگیری ها در سوریه به 100 میلیارد دلار می رسد.

- نظامیان صهیونیست سه کودک را در الخلیل بازداشت کردند.

- درگیری ها در منطقه وادی القاضی در استان تعز یمن میان افراد مسلح و نیروهای امنیتی از سرگرفته شد.

- در  ادامه درگیری ها و اختلافات شدید میان گروه های مسلح، سه گردان از گروه تروریستی داعش(دولت اسلامی عراق و شام) از این گروه جدا و به گروه موسوم به ارتش آزاد پیوستند.

- باراک اوباما قانون افزایش سقف بدهی ها را امضا کرد، بحران بودجه، 24 میلیارد دلار برای آمریکا هزینه داشته  است.

- نوری المالکی نخست وزیر عراق اعلام کرد روسیه تحویل سلاح به عراق را بر اساس قرارداد جدید آغاز کرده است.

- جفری فلتمن معاون دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار متقاعد کردن شورای مخالفان سوری به شرکت در کنفرانس ژنو 2 شد.

کد مطلب 2157022

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