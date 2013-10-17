عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی نخست وزیر عراق، تصویب قانون انتخابات پس از تعطیلات عید قربان را بعید دانست.
- کاخ سفید اعلام کرد نوری المالکی نخست وزیر عراق اول نوامبر با باراک اوباما در کاخ سفید دیدار خواهد کرد.
- انفجار بمب در شمال بغداد، 6 کشته و زخمی به جا گذاشت.
- ابومازن، اوضاع فلسطین را با ماسیمو دالما نخست وزیر اسبق ایتالیا در رم بررسی کرد.
- در درگیری های افراد مسلح با نیروهای امنیتی مصر در شمال سیناء، شش فرد مسلح کشته شدند.
- رسانه های صهیونیستی از به بن بست رسیدن مذاکرات سازش میان تل آویو و تشکیلات خودگردان فلسطین خبر دادند.
- سازمان ملل متحد، اعزام نیرو و تجهیزاتی همچون بالگرد به کشور مالی را خواستار شد.
- سازمان عفو بین الملل، مصر را به بازداشت آوارگان سوری متهم کرد.
- قدری جمیل معاون نخست وزیر سوریه اعلام کرد میزان خسارتهای مادی ناشی از درگیری ها در سوریه به 100 میلیارد دلار می رسد.
- نظامیان صهیونیست سه کودک را در الخلیل بازداشت کردند.
- درگیری ها در منطقه وادی القاضی در استان تعز یمن میان افراد مسلح و نیروهای امنیتی از سرگرفته شد.
- در ادامه درگیری ها و اختلافات شدید میان گروه های مسلح، سه گردان از گروه تروریستی داعش(دولت اسلامی عراق و شام) از این گروه جدا و به گروه موسوم به ارتش آزاد پیوستند.
- باراک اوباما قانون افزایش سقف بدهی ها را امضا کرد، بحران بودجه، 24 میلیارد دلار برای آمریکا هزینه داشته است.
- نوری المالکی نخست وزیر عراق اعلام کرد روسیه تحویل سلاح به عراق را بر اساس قرارداد جدید آغاز کرده است.
- جفری فلتمن معاون دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار متقاعد کردن شورای مخالفان سوری به شرکت در کنفرانس ژنو 2 شد.
خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: مهمترین عناوین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از رسانه های خارجی به شرح زیر بوده است.
- ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی نخست وزیر عراق، تصویب قانون انتخابات پس از تعطیلات عید قربان را بعید دانست.
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