پيشكسوتان و بازنشستگان نمونه قزوين تجليل مي شوند

عباسعلي درافشاني در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف از برگزاري اين همايش را، معرفي بازنشستگان برجسته و نمونه به مراجع علمي، تخصصي،اجرايي به منظور بهره مندي از تجارب آنان و افزايش انگيزه و ترغيب بازنشستگان به ايجاد خلاقيت و كارآفريني اعلام کرد.
وي در زمينه همايش 25 ذي الحجه و روز تجليل از بازنشستگان بيان کرد: يكي از مباحث اصلي در حوزه نظام اداري، استفاده از تجارب بازنشستگان به عنوان مشاوران سازمان ها در جهت توانمندسازي نيروي انساني و ارتقاء بهره وري است.
درافشاني با اشاره به توجه جدي به امور اين قشر محترم و زحمات و فعاليت هاي آنان پس از دوران اشتغال تصريح كرد: با توجه به ظرفيت ها و امكانات موجود، جا دارد از زحمات و فعاليت هاي اين عزيزان متناسب با شان و جايگاه آنان تقدير و تشكر به عمل آيد.
معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري اظهارداشت: این همایش با هدف شناسایی و معرفی توانمندیها و استعدادهای نخبگان و فرهیختگان بازنشسته در زمینههای فرهنگی و هنری، آموزشی و پژوهشی، ورزشی، کار آفرینی و اشتغال و در بخش ویژه با موضوع حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی برگزار میشود.
وي افزود: بازنشستگانی که تا تاریخ ۲۹ اسفند ۹۱ به افتخار بازنشستگی نائل آمده و مشترک صندوق بازنشستگی کشوری هستند میتوانند مدارک و مستندات خود را طبق دستورالعمل به امور اداري دستگاه هاي اجرايي تحويل داده و ادارات نيز ضمن ايجاد تمهيدات لازم جهت اطلاع رساني به كانون ها، شناسايي، ثبت نام و اعلام نتايج براساس چهار محور انتخابي، نسبت به معرفي حائزين شرايط حداكثر تا تاريخ سه آبان ماه سال جاری به استانداري اقدام کنند.
محورهاي چهار گانه همايش و مدارک و مستندات مورد نياز در سايت www.cspf.ir قابل مشاهده است.
قزوین - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري قزوین گفت: در راستاي اجراي دستورالعمل همايش 25 ذي الحجه مصادف با 9 آبان ماه سال جاری مراسم تجليل از پيشكسوتان و بازنشستگان نمونه در قزوين برگزار مي شود.
عباسعلي درافشاني در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف از برگزاري اين همايش را، معرفي بازنشستگان برجسته و نمونه به مراجع علمي، تخصصي،اجرايي به منظور بهره مندي از تجارب آنان و افزايش انگيزه و ترغيب بازنشستگان به ايجاد خلاقيت و كارآفريني اعلام کرد.
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