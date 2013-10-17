370 مورد تخلف صنفی طی یک ماه گذشته در آبادان رخ داده است

یعقوب ایزدپناه در گفتگو با خبرنگار مهر، ارزش ریالی این تعداد تخلف را 651 میلیون و 455 هزار و 228 ریال عنوان کرد و افزود: با توجه به بازگشایی مدارس و نیاز خانواده ها در تامین مایحتاج دانش آموزان، تخلفات حادث شده بیشتر در بخش کیف و کفش، لوازم التحریر، خیاطان، پارچه فروشان بوده و قصابان، مرغ فروشان و مواد غذایی در رده های بعدی قرار دارند.



رییس اداره صنعت، معدن و تجارت آبادان اظهار کرد: پرونده این تخلفات جهت رسیدگی و صدور رای نهایی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.



وی با اشاره به انجام کار نظارت و بازرسی توسط کارشناسان این اداره با همراهی مجمع امور صنفی تصریح کرد: کار بازرسی به طور مستمر و در دو نوبت صبح و بعد از ظهر توسط کارشناسان انجام می گیرد.



ایزدپناه یادآور شد: شهروندان آبادانی در صورت مشاهده هر گونه تخلف مراتب را با سامانه گویای 124 و یا شماره تلفن 3337194 در میان گذارند.