بررسی خاستگاه و مبانی فکری طالبان/شماره جدید فصلنامه تاریخ فلسفه منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب در چهار بخش تنظیم شده است که عبارتند از: بخش اول آشنایی اولیه با طالبان و ضمن اشاره به اندیشه سیاسی، رهبری و تشکیلات طالبان، دو بحث نیز فشرده مورد بررسی قرار می گیرد: ابتدا علل داخلی و خارجی روی کار آمدن طالبان و سپس عقاید و سیاستهای طالبان در عرصه دین، فرهنگ و اقتصاد.

در بخش دوم ضمن بیان سیر تاریخی مبانی کلامی اندیشه طالبان، به نقد و بررسی مبانی کلامی اندیشه ایشان پرداخته شده است.

در بخش سوم به گروه ها و جریانهای سیاسی و سیاسی- مذهبی و تحولات اجتماعی مؤثر در تفکر طالبان اشاره شده که با حمایت های مادی و معنوی خود از مدارس دینی طالبان که در واقع منشأ اصلی پیدایش مبانی فکری طالبان بودند؛ این جنبش را به مسیر دلخواه خود هدایت نمودند؛ همچنین در این بخش به تأثیر سیاسی و اجتماعی پدیده جهانی شدن(گلوبالیزم) در اندیشه طالبان اشاره شده است.

در بخش آخر به تأثیر پذیری تفکرطالبان از نظام فکری و اجتماعی قومیت پشتون پراخته می شود.

با توجه به تأثیر گذاری جنبش طالبان در حوزه مسائل فکری،‌ سیاسی و فرهنگی منطقه و جهان اسلام و نیز اهمیت تحولات افغانستان به عنوان کشور دوست و همسایه ایران، بررسی مبانی فکری طالبان منشأ و نحوه شکل گیری این اندیشه موضوعی است قابل اهمیت که مطالعه آن می تواند برای مخاطبان پرسشگر ما سودمند باشد.

نگارنده برای نیل به اهداف پژوهش بر آن شد تا مبانی فکری طالبان را در سه حوزه کلام، سیاست و قومیت پشتون مورد بررسی قرار دهد تا تأثیرگذاری هر حوزه در شکل گیری تفکر این گروه مشخص شود.

کتاب طالبان خاستگاه و مبانی فکری به قلم مازیار کریمی حاجی خادمی با شمارگان 2000 نسخه، 230 صفحه و قیمت 9000 تومان به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است.



سیزدهمین شماره فصلنامه تاریخ فلسفه (تابستان 92) منتشر شد

در شماره سیزدهم فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ فلسفه مطالب زیر به چشم می خورد:



مسئله دوگانگي روح و بدن در هومر، افلاطون و ارسطو، دكتر مصطفي يونسي و ياشار جيراني



رويكردهاي كلامي، فلسفي و عرفاني به حديث عماء، دكتر مهدي زماني



ابن مسكويه و تكامل انواع، دكتر فروغ‌السادات رحيم‌پور و محمد نصر اصفهاني



نقش مشائيان مسلمان در تحول و توسعة منطق ارسطويي، دكتر اكبر فايدئي



زمان و مكان در نظر ميرزا خليل خان ثقفي(اعلم الدوله)؛ يك رسالة فلسفي، دكتر رضا رنجبر



نگاهي تاريخي بر انتقال از معرفت نفس به معرفت رب در حكمت مشاء و حكمت اشراق، دكتر سيدمحمد كاظم علوي



چين به روايت مسلمانان؛ از قرن سوم تا قرن هشتم هجري، مريم سليماني‌فرد



صاحب امتیاز این نشریه، انجمن بین المللی تاریخ فلسفه است. این فصلنامه همچنین به مدیر مسئولی آیت الله سیدمحمد خامنه ای و سردبیری دکتر حسین کلباسی به ثبت رسیده است.



چکیده مقالات شماره های مختلف فصلنامه تاريخ فلسفه در سایت بنیاد حکمت اسلامی صدرا در دسترس همگان قرار دارد. علاقه مندان همچنین می توانند جهت تهیه اين فصلنامه از طریق پست با شماره تلفن 88153594-021 (واحد فروش و مشترکین بنیاد) تماس حاصل کنند.