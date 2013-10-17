بیمارستانهای بابل و آمل با کمبودهایی مواجه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار چهارشنبه شب از بیمارستان های شهید بهشتی شهرستان بابل، امام رضا(ع) و هفده شهریور آمل بازدید کرد.

استاندار مازندران با تقدیر از پزشکان و پرستاران بیمارستان شهید بهشتی بابل، گفت: در بازدید از بیمارستان، تمامی بیماران از نحوه سرویس‌دهی پرسنل و پزشکان بیمارستان تقدیر کردند و این امر برای من جای بسی خوشحالی است.

ربیع فلاح افزود: بیمارستان شهید بهشتی بابل ، امام رضا(ع) و هفده شهریور آمل با کمبودهایی مواجه اند و با توجه به فضای محدود بیمارستان و تراکم بیماران نیاز است تحولات اساسی در این بیمارستان ها انجام شود.

وی در پایان بیان داشت: در کوتاه مدت باید با ارائه راهکارهای مناسب نسبت به تجهیز بیشتر این سه بیمارستان اقدام شود و در درازمدت باید فضای فیزیکی مناسبی برای آنها تعریف شود.