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۲۵ مهر ۱۳۹۲، ۱۱:۰۳

فلاح جلودار:

بیمارستانهای بابل و آمل با کمبودهایی مواجه هستند

بیمارستانهای بابل و آمل با کمبودهایی مواجه هستند

ساری - خبرگزارش مهر: استاندار مازندران گفت: بیمارستانهای شهرستانهای بابل و آمل با کمبودهایی مواجه هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار چهارشنبه شب از بیمارستان های شهید بهشتی شهرستان بابل، امام رضا(ع) و هفده شهریور آمل بازدید کرد.
 
استاندار مازندران با تقدیر از پزشکان و پرستاران بیمارستان شهید بهشتی بابل، گفت: در بازدید از بیمارستان، تمامی بیماران از نحوه سرویس‌دهی پرسنل و پزشکان بیمارستان تقدیر کردند و این امر برای من جای بسی خوشحالی است.
 
ربیع فلاح افزود: بیمارستان شهید بهشتی بابل ، امام رضا(ع) و هفده شهریور آمل با کمبودهایی مواجه اند و با توجه به فضای محدود بیمارستان و تراکم بیماران نیاز است تحولات اساسی در این بیمارستان ها انجام شود.
 
وی در پایان بیان داشت: در کوتاه مدت باید با ارائه راهکارهای مناسب نسبت به تجهیز بیشتر این سه بیمارستان اقدام شود و در درازمدت باید فضای فیزیکی مناسبی برای آنها تعریف شود.
 
استاندار مازندران با حضور در بیمارستان شهید بهشتی بابل، امام رضا(ع) و هفده شهریور آمل از بیماران این بیمارستان ها دلجویی کرد و با حضور در اورژانس و سایر بخش های این سه بیمارستان از نزدیک با بیماران دیدار و در جریان مداوای آنها قرار گرفت.
 
بازدید از بخش جراحی، آی‌سی‌یو، اورولوژی و جراحی کلیه و مجاری اداری دیگر برنامه بازدید استاندار مازندران بود.

 

کد مطلب 2157036

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