70 درصد نهال مورد نیاز آبادان در نهالستان این شهر تولید می شود/تولید آزمایشی کود ارگانیک در آبادان

امیر حکیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نهال های تولیدی و پرورش یافته در این نهالستان با شرایط آب و هوایی منطقه کاملا همخوانی دارد و این در حالیست که نهالهایی که پیشتر از سایر شهرهای همچون شوش و دزفول آورده می شد به لحاظ عدم تطبیق با شرایط محیطی خیلی زود زرد شده و از بین می رفت.



به گفته وی نهالستان بوته سبز آبادان سالانه ظرفیت تولید بیش از 50 هزار اصله نهال را دارد.



وی با اشاره به وسعت چهار هزار متر مربعی نهالستان آبادان که در بلوار ساحلی بهمنشیر واقع شده است، اظهار کرد: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته فضای فعلی نهالستان تا سال آینده گسترش می یابد.



مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز آبادان تصریح کرد: با اجرای طرح توسعه نهالستان ، از آن پس نیاز شهر به نهال به طور 100 درصد رفع می شود.



حکیمی در بخش دیگری از سخنان خود به تولید آزمایشی کود ارگانیک در نهالستان آبادان اشاره کرد و گفت: در این طرح با استفاده از کرمهای خاکی اقدام به تولید "ورمی کمپوست " که نوعی کود تولید شده از زباله (به جز شیشه، شیشه و سنگ) است ، کرده ایم.



وی افزود: این کود علاوه بر تغییر بافت خاک به بهبود محیط نیز کمک کرده و سبب بالا رفتن کیفیت خاک می شود.



مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز آبادان اظهار کرد: ورمی کمپوست نوعی کود است که نه تنها فاقد بوهای آزا دهنده و مواد آلاینده محیطی است مانع رشد علفهای هرز و سایر مواد مضر می شود.