بستر توسعه شرکت های دانش بنیان و همکاری با سرمایه گذاران فراهم شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی بیشه در جمع اعضای کمیته شورای پژوهشی اتاق اصفهان تصریح داشت: برنامه ریزی و سازمان دهی شرکت های دانش بنیان و ارتباط تنگاتنگ با صنعت می تواند نقش مهمی در توسعه صنعت و دانش داشته باشد.

وی اظهار داشت: اگر صنعت یا دانشگاه بخواهند به صورت جزیره جداگانه عمل کنند شاهد توسعه اقتصادی نخواهیم بود.

رییس کمیسیون آموزش و پژوهش های کاربردی اتاق اصفهان با اشاره به موفقیت شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان در بسترسازی شرکت های دانش بنیان گفت: برنامه ریزی و ایجاد زمینه مناسب به منظور کاربردی و تجاری سازی نتایج تحقیقات و پشتیبانی از تاسیس و کمک به افزایش تعداد شرکت های مشاوره خدمات تجاری سازی ، هدفمند سازی منابع دولتی و کمک به ارتقای سطح کارایی شرکت های دانش بنیان ، تامین بخشی از نیازهای شرکت های دانش بنیان به خدمات ایده تا بازار از رویکردهای قابل تقدیر این شهرک است.

وی اظهار داشت: ایجاد بستر مناسب برای جذب انتقال دانش فنی و تحریک تقاضا و ایجاد بازار برای خدمات تجاری سازی از بخش های مورد نیاز استان در زمینه تجاری سازی فناوری ها است.

بیشه اجتماع شرکت های دانش بنیان با هدف کسب ثروت دانش و فناوری و اجرای طرح های تجاری سازی ، فروش دانش فنی و جذب سرمایه گذار و استفاده بهتر از تجاری سازی، فروش دانش فنی و جذب سرمایه گذار را از اهم همکاری اتاق با شهرک علمی تحقیقاتی برشمرد و گفت: استفاده بهتر از ظرفیت های فازی حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تشکیل و تعامل با سازمان های دولتی و مراکز پژوهشی دانشگاه از جمله تعاملات اتاق و شهرک می تواند باشد .

وی به نقش اتاق در ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعت از طریق شهرک علمی تحقیقاتی اشاره کرد و گفت:همکاری بخش تحقیق و توسعه واحدهای تولیدی با اتاق و شهرک می تواند به سرمایه گذاری در طرح های قابل تجاری سازی بیانجامد.

رییس کمیسیون آموزش و پژوهش های کاربردی اتاق اصفهان جمع آوری بانک اطلاعات پژوهشی دانشگاه ها را گام نخست و تجاری سازی آنها را گام دوم برای تقویت رابطه صنعت با دانشگاه برشمرد.

مرتضی سامتی عضو کمیته در این جلسه با ارائه گزارش از چهارمین نمایشگاه و کنفرانس تجارت جهان اسلام در مالزی گفت: شرکت های انتقال دهنده تکنولوژی در مالزی بسیار فعال هستند به طوری که در یک دانشگاه 30 شرکت در این زمینه مشغول فعالیت است.

وی خواستار تقویت و ایجاد شرکت های واسط بین صنعت و دانشگاه شد و گفت: یک خلاق یا نوآور از بازار اطلاعی ندارد و یک سرمایه گذار نیز از ایده های نو بی اطلاع است و شرکت های واسط و مشاور می توانند زمینه برقراری ارتباط بین این دو بخش را فراهم سازند.

حمید مهدوی از شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان در این جلسه به تشریح فعالیت پارک علمی تحقیقاتی شیخ بهایی اصفهان پرداخت و گفت: ايجاد شهري نمونه و برخوردار از فناوري هاي نوين و معيارهاي برتر زندگي شهري همچنین در زمينه فضاهاي شهري، سيماي شهري، شبكه عبور و مرور و تاسيسات زيربنايي، هم زيستي خلاق طبيعت، فرهنگ و فناوري به عنوان سه ركن اصلي پارك علمی تحقیقاتی شیخ بهایی است.

وی اظهار داشت: در جهت دستيابي به شهري زنده و پویا کاربری های متفاوت قطعات اعم از کارگاهی، آزمایشگاهی، اداری و تجاری ابعاد و مساحت های گوناگون پلاک ها از 400 تا سه هزار مترمربع با تراکم مجاز ساخت بالا و اخذ پروانه ساختمان بدون پرداخت عوارض شهرداری پس از تایید در کمیته معماری پارک و قیمت مناسب همراه با تخفیف در صورت رعایت برنامه ساخت و ساز صورت می گیرد.

وی رصد و ارزیابی فناوری های ایجاد شده در شهرک، ارایه مشاوره در تعیین مدل تجاری و توسعه فعالیت اقتصادی، ارزش گذاری فناوری و ارایه خدمات مالکیت فکری و شناسایی و جذب سرمایه گذاران ریسک پذیر در حوزه فناوری را از دیگر فعالیت های این پارک برشمرد.

مهدوی اظهار داشت: واحـدهای پژوهشـی و فنـاوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فنـاوری در جهت انجام ماموریت های محوله، از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصـوص روابــط کار، معافیت های مالیاتی و عوارض، سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخورداراند .

وی تاکید داشت : فقط بخش خصوصی می تواند از معافیت پارک های علمی تحقیقاتی استفاده کنند.

مهدی مومنی، نیز از پژوهشکده فناوری ارتباطات رسا در این جلسه گفت : گسترش ، پیشبرد و ارتقای علمی دانشگاهیان و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور پژوهش از اهداف راه اندازی این پژوهشکده است.

