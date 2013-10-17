200 برنامه به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج رحمانی افزود: همزمان با هفته تربیت بدنی و ورزش که از 26 مهر ماه آغاز می شود بیش از 200 برنامه ورزشی و فرهنگی برگزار می شود.



وی اظهار داشت: برنامه های متنوعی ویژه مردم بخصوص گروه سنی جوانان در نظر گرفته شده است که از مهمترین آنان می تواند به اجرای 29 همایش پیاده روی خانوادگی در سطح شهرها نام برد.



مدیر کل ورزش و جوانان استان زنجان در تشریح دیگر برنامه های هفته تربیت بدنی از برگزاری نمایشگاه اختصاصی خبر داد و گفت: از یکم تا پنجم مهر ماه 2 نمایشگاه ویژه ورزش و جوانان و نمایشگاه پیوند آسمانی در سالن حجاب مجموعه ورزشی انقلاب برگزار خواهد شد.



رحمانی گفت: در نمایشگاه پیوند آسمانی کارگاه ها و خدمات رایگان مشاوره ازدواج، مسابقه و ثبت نام زوج ها با مهریه پایین، عرضه محصولات فرهنگی و نرم افزاری، الگوهای ازدواج آسان و پایدار، جشن، موسیقی و قرعه کشی، جهیزیه عروس، کتب تخصصی و سفره عقد را خواهیم داشتد و در نمایشگاه ورزش و جوانان معرفی رشته های مختلف ورزشی، اجرای حرکات نمایشی، مسابقات متنوع و مفرح، اهدای جوایز نفیس، مشاوره ورزشی، کارگاههای آموزشی و تجهیزات ورزشی دایر خواهد بود.



وی تاکید کرد: در کلیه شهرستانها سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه، غبار رویی مزار شهدا، برگزاری مسابقات ورزشی در رشته های مختلف ورزشی ، میزبانی اردو های تیم ملی و مسابقات قهرمانی کشور، همایش دوچرخه سواری ، کوهپیمایی و همایش موتورسیکلت سواران از دیگر برنامه های این هفته می باشد.

بیمه بیش از دو هزار هکتار از مراتع ماه‌نشان

رئیس اداره منابع‌طبيعي و آبخيزداري ماه‌نشان، گفت: طي شش ماهه نخست امسال بيش از دو هزار و ۶۰۰ هكتار از مراتع این شهرستان تحت پوشش بيمه قرار گرفته است.

علي داداشي با بيان اين مطلب افزود: امسال ۲۸ هكتار از مراتع شهرستان ماه‌نشان تبديل به ديم‌زار كم‌بازده شده و نظارت بر محصولات فرعي ۳۵۰ هكتار بوده است.

وي از مديريت ۶۰ هزار هكتار از اراضي مربوط به چراي دام خبر داد و گفت: دريافت خسارت ماده ۵۵ و ۴۴ – ۲۶ بيش از ۸۹۰ ميليون ريال و تخلف از ماده ۴۴ – ۵ ، يك‌هزار و ۳۸۵ واحد دامي بوده است.



رئیس اداره منابع‌طبيعي و آبخيزداري شهرستان ماه‌نشان گفت: در نيمه نخست امسال ۱۰ مورد حريق به مساحت بيش از ۵۸ هكتار در مراتع این شهرستان روي داده و ۱۴ فقره خلع‌يد به مساحت ۲۳۰ هكتار صورت گرفته است.



داداشي ساخت ديوار حفاظتي روستاي خيرآباد با حجم ۹۴۰ مترمكعب و اعتبار ۷۰۰ ميليون ريالي را از ديگر اقدامات صورت گرفته در سال‌جاري برشمرد.