برنامه های هفته تربیت بدنی در خوزستان تشریح شد

حمیدرضا گرشاسبی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همایش پیاده روی در اکثر شهرستانها در روز جمعه 26 مهرماه همزمان با سراسر کشور برگزار می شود.



وی با اشاره به اینکه جامعه ورزش، بیست و ششم مهر در نماز جمعه شرکت می کند، افزود: پیش از خطبه های نماز جمعه در خصوص عملکرد ورزش و جوانان استان، کسب عنوان برتر در سطح کشور و برنامه های مربوط به این هفته برای نمازگزاران و مردم ورزش دوست استان سخنراني خواهم کرد.



گرشاسبی با بیان اینکه کلیه مسابقات ورزشی در سطح استان در این هفته به نام هفته تربیت بدنی و ورزش برگزار مي شود، گفت: برگزاری همایش پیاده روی از شادگان تا حرم مطهر حضرت علی بن مهزیار، بازدید عمومی مردم از ورزشگاه 50 هزار نفری غدیر اهواز، برگزاری مسابقات در رشته های مختلف و همچنین 300 مورد فعالیت ورزشی در بخش همگانی در سطح استان، برگزاری نمایشگاه اتومبیل های کلاسیک و مسابقات موتورسواری در شهرستانهای امیدیه، مسجد سلیمان و اهواز از دیگر برنامه های هفته تربیت بدنی است.



مدیر کل ورزش و جوانان خوزستان بیان کرد: همچنین به همین مناسبت در مراسمی از مربیان ورزشی اخلاق مدار و مروج فرهنگی استان تجلیل می شود.



وی گفت: نمایشگاه پیوند آسمانی در حوزه جوانان نیز در اهواز برگزار می شود.