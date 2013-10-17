خبرگزاری مهر گروه فرهنگ و ادب: مرور اخبار مهر حوزه فرهنگ را با مرور دوباره بر اتفاق تلخی که اوایل هفته جاری برای یکی از فعالان و پیشکسوتان حوزه چاپ کشور رخ داد، آغاز می‌کنیم. محمد بلالی، پیشکسوت باسابقه صنعت چاپ کشور و نایب رئیس سابق اتحادیه چاپخانه‌داران تهران در غربت درگذشت.

بلالی یکی از فعالان نام‌آشنای صنعت چاپ کشور بود که چندی پیش برای ادامه فرآیند درمانی خود به آلمان سفر کرده بود اما پس از مدتی جدال با بیماری صعب‌العلاج، سرانجام در کشور آلمان دار فانی را وداع کرد. او در چند دوره مختلف جشنواره صنعت چاپ کشور، به عنوان یکی از خادمین نشر کشور مورد تقدیر قرار گرفته بود.

در پی این ضایعه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی درگذشت این پیشکسوت صنعت چاپ را تسلیت گفت. علی جنتی در پیام خود از بلالی به عنوان «یکی از دلسوختگان و پیشکسوتان صنعت چاپ و از خادمان نام‌آشنای صنعت نشر کشور» یاد کرده و گفته بود: او در طول حیات پرثمر خویش در ارتقای این صنعت نقش بسزایی داشت.

اما امسال شصت و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت با حضور کتاب‌هایی از نویسندگان ایرانی و نیز چند ناشر از بخش خصوصی برگزار شد. سه روز نخست این نمایشگاه پنج روزه به بازدیدكنندگان تخصصی و سرمایه گذاران حوزه نشر و كتاب اختصاص داشت و در دو روز پایانی، بازدیدكنندگان غیرحرفه‌ای نیز این فرصت را یافتند تا از غرفه‌های كتاب دیدن كنند.

برزیل به عنوان كشور مهمان این دوره از نمایشگاه بین‌المللی كتاب فرانكفورت، با 90 نویسنده، 260 عنوان عمومی و 117 رمان، مطرح‌ترین آثار ادبی، هنری، علمی این كشور را در 700 متر مربع به علاقمندان عرضه كرد.

یكی از ویژگی‌های نمایشگاه امسال،حضور نویسندگانی بود كه آثار خود را با سرمایه شخصی در دنیای مجازی منتشر می‌كردند. به گفته یورگن بوس، مدیر نمایشگاه بین‌المللی كتاب فرانكفورت، ناشران كشورهای آلمانی‌زبان، تنها 39 درصد از شركت‌كنندگان در این بازار بین‌المللی نشر را تشكیل دادند و 61 درصد باقیمانده به بنگاه‌های نشر جهانی اختصاص داده شده بود. در این میان سهم كشورهای آسیایی، نسبت به سال‌های پیش بیشتر بود.

امسال بیش از 700 بنیاد و ناشر از حدود 100 كشور جهان در نمایشگاه شركت کردند. بیش از 400 هزار كتاب، نشریه، نقشه و رسانه‌های تازه در اشكال و تكنیك‌های گوناگون عرضه شد. در این نمایشگاه هزاران نویسنده و سناریست، ادیب ،مؤلف و ویراستار، روزنامه‌نگار و خبرنگار شركت کردند.

پس از خاتمه این نمایشگاه، اعلام شد با وجود کاهش دو درصدی آمار بازدیدکنندگان از این نمایشگاه، شماری از مهم‌ترین قراردادهای نشر در این نمایشگاه بسته شده است. با اعلام رقم 273 هزار و 342 نفر به عنوان آمار بازدیدکنندگان از نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت در سال 2013، گفته شد میزان بازدید از این نمایشگاه امسال دو درصد کمتر از سال یپش بود.

در آمار ارایه شده از سوی نمایشگاه 149 هزار و 921 نفر از بازدیدکنندگان را نمایندگانی از دیگر کشورهای جهان تشکیل داده بودند. سال پیش در مجموع 281 هزار و 753 نفر از این نمایشگاه بازدید کرده بودند.

در روز پایانی این نمایشگاه همچنین جایزه صلح ناشران آلمان به سوتلانا آلکسیویچ نویسنده و روشنفکر منتقد بلاروس (روسیه سفید) اعطا شد.

همچنین به گفته مسئول غرفه ایران در این نمایشگاه، مسئولان نمایشگاه‌‌های کتاب شارجه، پاریس و نیز فرانکفورت در دیدارهایی جداگانه با وی، خواستار حضور در نمایشگاه کتاب تهران شدند و البته ایران هم متقابلاً درخواست‌هایی برای حضور در نمایشگاه‌های خارجی با آنها در میان گذاشته است.

اما بشنوید از اعلام آمادگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای واگذاری تصدی‌گری این وزارتخانه در حوزه چاپ به بخش خصوصی. این سخن را علی جنتی در مراسم سیزدهمین دوره جشنواره ملی صنعت چاپ عنوان کرد و گفت: به شما اطمینان می‌دهم هر موردی که شما روی آن دست بگذارید و بگویید این مورد دست دولت است و قابل واگذاری به بخش خصوصی است، قطعا بدانید که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کمک خواهد کرد.

جنتی همچنین خواستار اجرای کامل سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی شد و گفت: متاسفانه اجرای اصل 44 قانون اساسی علی‌رغم تاکیدات مقام معظم رهبری آنگونه که باید و شاید پیش نرفته و واگذاری‌هایی که در یک دهه گذشته بوده، عمدتا به بخش دولتی و نیمه دولتی بوده و نه بخش خصوصی. ما امیدواریم در این دولت با جدیت بیشتری این امر دنبال شود و صنایعی که در اختیار دولت است و بر اساس اصل 44 قانون اساسی باید به بخش خصوصی واگذار شود، دولت وسایل آن را فراهم کند. برای اینکه این کار به وجه مطلوبی انجام شود.

در حاشیه این مراسم وزیر ارشاد در جمع خبرنگاران درباره معرفی اعضای هیئت‌های نظارت بر کتاب‌های کودک و نوجوان و نیز بزرگسال گفت: در حال حاضر دولت جمهوری اسلامی ایران سیاست مشخصی را در حوزه کتاب دنبال می‌کند. اگر هیئت‌های نظارتی که الان هستند اعم از هیئت‌های نظارت بر آثار کودکان و نوجوانان و نیز بزرگسال، خودشان را با سیاست‌های جدید دولت تطبیق دهند، طبیعتاً می‌توانند کارشان را ادامه دهند و اگر نتوانند خودشان را تطبیق دهند، حتماً باید جایگزین شوند.

جنتی فردای همین روز و پس از دیدار با گریگوری پتروویچ ایولیف، معاون اول و قائم مقام وزیر فرهنگ فدراسیون روسیه در محل وزارت ارشاد در پاسخ به سئوالی در مورد علت برگزار نشدن همایش شاعران ایران و جهان با وجود گذشته نیمی از سال گفت: من نمی‌توانم قول بدهم که این همایش امسال برگزار می‌شود. با این حال این هم جزء مواردی است که کارهایش از گذشته انجام می‌شده است. طبیعتا با تشکیل دولت جدید و تغییراتی که پدید آمده، ممکن است برخی از این برنامه‌ها با تاخیر برگزار شود، ولی قطعا برگزار خواهند شد.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی در مورد علت تغییر ترکیب هیئت علمی جایزه جلال آل‌احمد و برکناری محمدرضا سرشار و مجتبی رحماندوست از این هیئت گفت: من از این جریان اطلاعی نداشتم، ولی جزء مواردی است که باید آن را بررسی کنم. بهرحال این هیئت باید تکمیل شود و کسانی هم که رفته‌اند، باید جایگزین‌های آنها مشخص شود.

جنتی که با این جمله از سوی خبرنگار سئوال‌کننده که «افراد جایگزین مشخص شده‌اند» مواجه شد، با لبخند گفت: این را باید از وزیر سابق بپرسید و اگر اتفاقی افتاده، آنجا افتاده است.