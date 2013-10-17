راه اندازی مرکز کاردرمانی هلال احمر در مازندران ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، مهد ولی پور صبح پنجشنبه در بازدید از مرکز جامع توانبخشی هلال احمر افزود: مرکز کاردرمانی استان به عنوان اولین مركز درمانی دولتی مازندران، آسیب دیدگان ناشی از بیماری های مغز و اعصاب، روماتولوژی، ارتوپدی، سوختگی ها و ناتوانان مزمن دارای اختلالات روانی و اجتماعی از خدمات درمانی و رفتاری و حرکتی این مرکز برخوردار می شوند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر مازندران اظهار داشت: برای ایجاد و تجهیز مرکز درمانی جمعیت هلال احمر استان که دارای بخش مجزای فیزیوتراپی بانوان و گفتار درمانی و کاردرمانی است یک میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

ولی پور تصریح کرد : مرکز جامع توانبخشی جمعیت هلال احمر مازندران در حال حاضر با سه بخش ساخت اعضاء مصنوعی معلولان و جانبازان و حادثه دیدگان ناشی از حوادث ، فیزیوتراپی و مرکز کار درمانی مشغول ارائه خدمات درمانی و توانبخشی است و در ماه های آینده با ایجاد بخش های جدید بینایی سنجی و شنوایی سنجی مجموعه خدمات مرکز توانبخشی جمعیت هلال احمر مازندران در قائم شهر کامل خواهد شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران با قدردانی از تلاش های سایر همکاران اعلام کرد در سال 1391 حدود 3 هزار نفر از خدمات متنوع این مرکز بهره مند شدند و در سه ماهه اول امسال نیز ارائه خدمات به بیماران و مصدومان نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک و نیم برابر افزایش داشته است .

گفتني است مركز جامع توانبخشي هلال احمر استان خدمات متنوعي نظيرساخت انواع اندامهاي مصنوعي،انواع بريس،كمربند طبي و كولار گردني،فيزيو تراپي بيماري هاي ستون فقرات، ارتوپدي، گفتار درماني را به بيماران و نيازمندان ارائه مي دهد.

اين مركز همچنين داراي كلينيك تخصصي كاردرماني است كه خدمات مورد نياز را به بيماران جسمي و حركتي ارائه مي دهد.