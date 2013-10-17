علیرضا ساری در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: دیدارهای دور برگشت از نخستین دوره مسابقات قهرمانی لیگ سافت بال بانوان کشور بر اساس برنامه ریزی انجمن سافت بال و بیس بال فدراسیون انجمن های ورزشی دز اول آبان ماه برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: امسال برای نخستین بار پیکارهای لیگ سافت بال بانوان قهرمانی کشور به انجام می رسد و بر همین اساس تیم های شرکت کننده در این مسابقات با توجه به قرعه کشی انجام شده در دو گروه پنج تیمی بازی های خود را برگزار می‌کنند.

دبیر هیئت انجمن های ورزشی استان قم افزود: با توجه به برنامه ریزی انجام شده توسط انجمن بیس بال و سافت بال فدراسیون انجمن های ورزشی گروه اول این رقابت ها به گروه شمال و گروه دوم به گروه جنوب معروف است و تیم قم در گروه شمال جای گرفته است.

وی ابراز داشت: در گروه شمال که تیم سافت بال بانوان هیئت انجمن های ورزشی استان قم حضور دارد میزبانی بازی های دور رفت بر عهده تیم بانوان قم بود و این مسابقات در شهریور ماه سال جاری در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی قم برگزار شد.

ساری با بیان اینکه دور برگشت لیگ سافت بال بانوان در منطقه شمال کشور از روز اول آبان در شهرستان سمنان آغاز می‌شود، اضافه کرد: این رقابت‌ها که برای نخستین بار در کشور انجام می‌شود از اول تا سوم آبان ماه در زمین چمن مصنوعی شهدای مرصاد شهرداری سمنان به انجام خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: دور رفت نخستین دوره مسابقات لیگ سافت بال بانوان کشور در منطقه شمال به مدت سه روز در مجموعه ورزشي تختی شهرستان قم برگزار شد و در حالي كه تيم قم به مقام سوم دست يافت، با پیشتازی تیم راسپینا تهران به پایان رسید.

ساری عنوان داشت: در پایان مرحله رفت تیم راسپینا با چهار برد در صدر جدول ایستاد، تیم خراسان رضوی با سه برد و یک باخت و تیم قم با دو پيروزي و دو باخت به ترتیب در رده های دوم و سوم ایستادند، ضمن اينكه تیم آذرخش تهران با یک برد و سه باخت و سمنان با چهار باخت در مکان‌های بعدی قرار گرفتند.

دبیر هیئت انجمن های ورزشی استان قم با بیان اینکه در پایان این رقابت‌ها دو تیم از منطقه شمال و دو تیم از منطقه جنوب به مرحله نهایی لیگ راه پیدا خواهند کرد، افزود: رتبه سوم بانوان قمي در مرحله رفت نخستين دوره سافت‌بال بانوان كشور در حالی به دست آمد که این تیم برای کسب نتایج بهتر نسبت به دور رفت اکنون شرایط خوب و مناسب تری دارد و مطمئنا برای صعود تلاش می کند.