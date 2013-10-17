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۲۵ مهر ۱۳۹۲، ۱۱:۵۷

میلانی خبر داد:

نمایشگاه عکس قبله نگاه در تبریز برگزار می شود

نمایشگاه عکس قبله نگاه در تبریز برگزار می شود

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی از برگزاری نمایشگاه عکس قبله نگاه در تبریز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن میلانی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: این نمایشگاه با موضوع حج و مناسک با آثار هنرمند عکاس آقای مصطفی کریمی در قالب نمایشگاه عکس به مناسبت خجسته اعیاد قربان و غدیر خم در تبریز در حال برگزاری است.

وی افزود: نمایشگاه عکس قبله نگاه به همت واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز در گالری مفاخر آذربایجان برگزار می شود.

میلانی در ادامه افزود: مکه معظمه، مراسم عید قربان، مکه قبله گاه مسلمین، مکه نماد وحدت اسلام، غربت و مظلومیت اهل بیت(ع) و نمار مظهر اتحاد مسلمانان موضوعات نمایشگاه عکس قبله نگاه مصطفی کریمی را تشکیل می دهد.

رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی همچنین افزود: این نمایشگاه از 24 مهر تا 2 آبان ماه امسال در گالری مفاخرآذربایجان در معرض دید هنر دوستان قرار گرفته است.

کد مطلب 2157066

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