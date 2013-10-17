نمایشگاه عکس قبله نگاه در تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن میلانی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: این نمایشگاه با موضوع حج و مناسک با آثار هنرمند عکاس آقای مصطفی کریمی در قالب نمایشگاه عکس به مناسبت خجسته اعیاد قربان و غدیر خم در تبریز در حال برگزاری است.

وی افزود: نمایشگاه عکس قبله نگاه به همت واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز در گالری مفاخر آذربایجان برگزار می شود.

میلانی در ادامه افزود: مکه معظمه، مراسم عید قربان، مکه قبله گاه مسلمین، مکه نماد وحدت اسلام، غربت و مظلومیت اهل بیت(ع) و نمار مظهر اتحاد مسلمانان موضوعات نمایشگاه عکس قبله نگاه مصطفی کریمی را تشکیل می دهد.

رئیس حوزه هنری آذربایجان شرقی همچنین افزود: این نمایشگاه از 24 مهر تا 2 آبان ماه امسال در گالری مفاخرآذربایجان در معرض دید هنر دوستان قرار گرفته است.