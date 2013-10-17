103 مدرسه مشارکتی در مازندران در دست ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی شیرزاد صبح پنجشنبه در افتتاح مدرسه شهید باقری نکا افزود: دولت در سال هاي اخير اقدامات عمراني خيلي خوبي داشته است و بزرگترين اقدام عمراني در طول تاريخ آموزش و پرورش، تصويب قانون تخريب و باز سازي مدارس غير استاندارد و مقاوم سازي در راستاي منويات مقام معظم رهبري و تاكيد بر تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد فرصت هاي برابر است.
شيرزاد مدرسه را مكان مقدسي عنوان كرد و از مشاركت خيرين در استان تقدير کرد و گفت: 103 مدرسه مشاركتي در دست اقدام در استان وجود دارد.
مدير كل نوسازي مدارس استان ضمن تقدير از پدر شهيد باقري افزود : براي احداث اين واحد آموزشي بيش از يك ميليارد و100 ميليون تومان از محل اعتبارات نوسازي مدارس استان هزينه شده است.
وي در ادامه خاطر نشان كرد : اين واحد آموزشي طي كمتر ازدو سال در زمين اهدايي از سوي پدر شهيد محمد صادق باقري احداث و امروز مورد بهره برداري دانش آموزان اين منطقه قرار مي گيرد.
احمد علي مقيمي نماينده مردم بهشهر ، نكا و گلوگاه در مجلس شوراي اسلامي گفت: بايد با استفاده بهينه از ظرفيت خيرين و منابع مالي منطقه اي ، ملي درآمد ها را بالا برده و در رشد و توسعه كشور سهيم باشيم .
وي با بيان اينكه رشد، توسعه و توسعه پايدار، سه موضوع مهم و اساسي در روند توسعه و پيشرفت كشور محسوب مي شوند ، تصريح كرد: مطلوب ما زماني است كه رشد پايدار داشته باشيم و در اين محور ، دانش آموزان نقش اصلي را ايفا مي كنند.
نماينده مردم بهشهر، نكا و گلوگاه در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: دانش آموزان بايد با اخلاق حسنه و سير مراحل علم و دانش دروازه هاي رشد و ترقي را در راه خدمت به ميهن اسلامي بپيمايند.
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