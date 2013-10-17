103 مدرسه مشارکتی در مازندران در دست ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی شیرزاد صبح پنجشنبه در افتتاح مدرسه شهید باقری نکا افزود: دولت در سال هاي اخير اقدامات عمراني خيلي خوبي داشته است و بزرگترين اقدام عمراني در طول تاريخ آموزش و پرورش، تصويب قانون تخريب و باز سازي مدارس غير استاندارد و مقاوم سازي در راستاي منويات مقام معظم رهبري و تاكيد بر تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد فرصت هاي برابر است.

شيرزاد مدرسه را مكان مقدسي عنوان كرد و از مشاركت خيرين در استان تقدير کرد و گفت: 103 مدرسه مشاركتي در دست اقدام در استان وجود دارد.