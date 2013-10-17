فضای کافی و مناسب در اختیار بانوان ورزشکار قهدریجانی نیست

سهیلا رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در حاشیه همایش ورزشی بانوان شهر قهدریجان که صبح پنجشنبه به مناسبت روز تربیت بدنی و ورزش، در باشگاه سرداران شهید این شهر برگزار شد، اظهار داشت: بانوان ورزشکار و ورزش دوست شهر قهدریجان در بی امکاناتی های این شهر مورد اجحاف و ظلم قرار گرفته اند.

وی یکی از دلایل ضعف امکانات ورزش بانوان شهر قهدریجان را برخی از تعصبات بی مورد دانست و افزود: البته در سال های اخیر اوضاع ورزش بانوان این شهر رشد کیفی بالایی داشته است به حدی که بانوان قهدریجانی در سطح استانی و کشوری مقام های خوبی را کسب می کنند.

مسئول امور بانوان باشگاه سرداران شهید شهر قهدریجان ادامه داد: در همایش ورزشی بانوان شهر قهدریجان تلاش داریم تا بانوان ورزشکار فعال در سایر رشته ها و باشگاه های ورزشی را به مردم معرفی کرده و شناختی صحیح از کیفیت کار بانوان ورزشکار شهر قهدریجان را به شهرستان فلاورجان ارائه دهیم.

استعداد بالای بانوان قهدریجانی در زمینه های ورزشی

وی در پاسخ به این سوال که بانوان ورزشکار قهدریجانی تا چه میزان استعداد و پتانسیل رشد در سایر رشته های ورزشی را دارند، گفت: استعداد بانوان قهدریجانی در زمینه های ورزشی بسیار بالا است، حتی بعضی از این بانوان با وجود سن بالا در رشته هایی مانند والیبال و بسکتبال بسیار فعال بوده و ذوق و استعداد کافی را دارند.

رحمانی با اشاره به اینکه باید جرقه ای هر چند کوچک در ورزش بانوان شهر قهدریجان اتفاق بیفتد، افزود: بانوان ورزشکار و ورزش دوست قهدریجانی نیازمند فضایی برای بروز استعدادهایشان هستند، امیدواریم که این همایش، جرقه ای برای پویایی هر چه بیشتر بانوان در رشته های ورزشی باشد.

مسئول امور بانوان باشگاه سرداران شهید شهر قهدریجان با اشاره به استقبال بسیار بالای بانوان قهدریجانی از همایش ورزشی بانوان ادامه داد: هر سال به مناسبت روز ورزش، همایشی در شهر قهدریجان برگزار می کردیم اما این نخستین همایشی است که ویژه بانوان ورزشکار قهدریجانی در این شهر برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه بانوان ورزشکار قهدریجانی در رشته های مختلف ورزشی استعداد بالایی دارند و همیشه در سطح استانی، مربیان برتر را شگفت زده کرده اند، اظهار داشت: بانوان ورزشکار شهر قهدریجان، مقام های ملی و استانی بسیاری کسب کرده اند و باشگاه سرداران شهید شهر قهدریجان امروز از بانوان مقام آور استانی و کشوری تقدیر کرده و آنها را به جامعه ورزشی شهرستان فلاورجان معرفی خواهد کرد.

استعداد بالای بانوان قهدریجانی در رشته های رزمی

رحمانی در پاسخ به این سوال که بانوان شهر قهدریجان در کدام یک از رشته های ورزشی موفق تر هستند، افزود: بانوان کودک، نوجوان و جوان قهدریجانی در رشته های رزمی سطح کشور، مقام های بسیار زیادی کسب کرده اند و ورزشکاران رشته های گروهی نیز اگرچه موفق بوده و حائز رتبه های استانی شدند اما تاکنون مقام کشوری کسب نکرده اند.

وی با اشاره به اینکه در قهدریجان، فضای کافی و مناسب در اختیار بانوان ورزشکار قهدریجانی نیست، بیان داشت: فضاهای ورزشی این شهر بسیار محدود هستند اما در سه سال اخیر، تلاش های بسیاری در این زمینه انجام و تدابیری اندیشیده شده است.

مسئول امور بانوان باشگاه سرداران شهید شهر قهدریجان ادامه داد: اکنون چهار باشگاه فعال در شهر قهدریجان وجود دارد و باشگاه سرداران شهید شهر قهدریجان اگرچه باشگاهی دولتی و زیر نظر اداره تربیت بدنی شهرستان است اما هنوز در فراهم آوری امکانات و استاندارهای مورد نیاز کمبودهایی دارد.

وی افزود: اگرچه بودجه بسیار اندکی به این باشگاه تعلق می گیرد اما در سال های اخیر همراه با پیشرفت بانوان ورزشکار قهدریجانی، مردم خیر این شهر نیز در باشگاه سرمایه گزاری کرده و در جهت فراهم آوردن امکانات مورد نیاز برای باشگاه سرداران شهید تلاش می کنند.

باشگاه بانوان شهر قهدریجان به زودی تاسیس می شود

وی همچنین از تاسیس باشگاه ویژه بانوان در شهر قهدریجان خبر داد و بیان داشت: کلنگ تاسیس باشگاه بانوان در خیابان امام خمینی (ره) شهر قهدریجان سال ها پیش به زمین خورده است اما متاسفانه هنوز به بهره برداری نرسیده است اما در انتظار بودجه هستیم و امیدواریم که تا دو سال آینده با تجهیز امکانات به بهره برداری برسد.

نخستین همایش ورزشی بانوان شهر قهدریجان، صبح امروز (پنجشنبه) در باشگاه سرداران شهید شهر قهدریجان برگزار شد. در این همایش که استقبال بسیار زیاد بانوان شهرستان فلاورجان را به همراه داشت، مانور گروه های ورزشی رزمی و گروهی و سایر حرکات نمادین از بانوان خردسال قهدریجانی انجام شد.