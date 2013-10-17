10 عنوان مسابقه کتابخوانی در کتابخانه های خراسان جنوبی برگزار می شود

محمد قریب در گفتگو با مهربا بیان اینکه دهه ولایت یکی از حساس ترین زمان ها در تاریخ اسلام است، گفت: نادیده گرفتن موضوع غدیر پس از خلفای چهارگونه موجب ایجاد شعبه و انشعاب در میان مسلمانان شد و موجب شد مسلمانان عظمت طلایی خود را در قرن پنجم اسلامی برای همیشه از دست بدهند.

وی افزود: غدیر شناسی، بررسی خصلت های حضرت علی(ع) در آیینه قرآن و حدیث، بررسی کتب شیعه و سنی در خصوص واقعه غدیر از مهم ترین عناوین مسابقه های کتابخوانی دهه ولایت در شبکه کتابخوانان حرفه ای خراسان جنوبی است.

وی از شبکه کتابخوانان حرفه‌ای به عنوان تنها مرجع مطالعه و برگزاری مسابقات آنلاین کتابخوانی یاد کرد و گفت: خراسان جنوبی با عضویت شش هزار نفر در شبکه کتابخوان حرفه ای رتبه نخست کشور را دارد.

مدیرکل نهادکتابخانه های عمومی خراسان جنوبی ادامه داد: مسابقات کتابخوانی دهه ولایت با محوریت غدیر شناسی برای رده های سنی مختلف و قشرهای مختلف جامعه مانند نابینایان، ناشنوایان، زنان خانه دار، طلاب، دانشجویان و همچنین براداران اهل سنت برگزار می شود.

قریب همچنین از برپایی نمایشگاه غدیر شناسی در تمامی کتابخانه های عمومی سطح استان خبرداد و گفت: در هرکدام از این نمایشگاه 20 عنوان کتاب با موضوع غدیر تا پایان هفته ولایت برای بازدید عموم مردم دایر است.

وی یادآور شد: در این نمایشگاه بیش از هزار 180 جلد کتاب به نمایش گذاشته شده است.

مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی خراسان جنوبی با اشاره به وجود 620 هزار و 353 نسخه کتاب در کتابخانه های عمومی استان عنوان کرد: طی شش ماهه نخست امسال 570 هزار جلد کتاب در کتابخانه های عمومی استان به امانت داده شده است.