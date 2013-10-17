خسارت 100 میلیارد دلاری سوریه در نتیجه بحران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد لبنان، قدری جمیل معاون نخست وزیر سوریه در امور اقتصادی اظهار داشت: درگیری و خشونت ها در سوریه تاکنون حدود 100 میلیارد دلار خسارت به کشور وارد کرده است.

وی با اعلام این خبر افزود: میزان دقیق خسارتها را نمی توان تعیین کرد، زیرا به طور نهایی حساب نشده است. جمیل تصریح کرد: میانگین درآمد خالص ملی سوریه دست کم به میزان 30 درصد کاهش یافته است.

معاون نخست وزیر سوریه در ادامه گفت: بهبود اوضاع اقتصادی سوریه در ابتدا نیازمند حل و فصل سیاسی بحران است.