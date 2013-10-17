  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۵ مهر ۱۳۹۲، ۱۲:۱۴

قدری جمیل خبر داد:

خسارت 100 میلیارد دلاری سوریه در نتیجه بحران

خسارت 100 میلیارد دلاری سوریه در نتیجه بحران

معاون نخست وزیر سوریه در امور اقتصادی اعلام کرد که کشورش بر اثر بحران و جنگ موجود 100 میلیارد دلار در بخش بودجه خود خسارت دیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد لبنان، قدری جمیل معاون نخست وزیر سوریه در امور اقتصادی اظهار داشت: درگیری و خشونت ها در سوریه تاکنون حدود 100 میلیارد دلار خسارت به کشور وارد کرده است.

وی با اعلام این خبر افزود: میزان دقیق خسارتها را نمی توان تعیین کرد، زیرا به طور نهایی حساب نشده است. جمیل تصریح کرد: میانگین درآمد خالص ملی سوریه دست کم به میزان 30 درصد کاهش یافته است.

معاون نخست وزیر سوریه در ادامه گفت: بهبود اوضاع اقتصادی سوریه در ابتدا نیازمند حل و فصل سیاسی بحران است.

کد مطلب 2157096

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها