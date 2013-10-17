هفت تن گوشت قربانی بین نیازمندان خراسان جنوبی توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون توسعه مشارکت های مردمی كميته امداد امام خميني (ره) خراسان جنوبی گفت: در نخستین ساعات روز عید سعید قربان، هفت تن گوشت قربانی توسط افراد خیر در اختیار این نهاد قرار گرفت و بین نیازمندان توزیع شد.

سيد رضاحسینی با تبريك عيد سعيد قربان گفت: بخشی از این گوشتها ، مقدار 133 رأس گوسفند بود که توسط یک خیر در زیرکوه اهدا شد.

وی اظهار داشت: تعداد264 پايگاه ثابت و 28 پایگاه سيار توسط اين نهاد در محل برگزاري نماز عيد قربان، ميادين و معابر اصلي برای جمع آوري نذورات قرباني مردم مومن برپا شد.

حسینی با اشاره به اینکه طرح جمع آوری نذورات قربانی محدود به ادارات این نهاد در سطح استان نیست، افزود: در راستاي طرح مسجد محوري نيز تعداد 200پايگاه درسطح مساجد استان اقدام به جمع آوري کمک های مردمی داشته اند.

وی تصریح کرد: هم استانهای در صورت تمایل می توانند نذورات قربانی خود را به صورت وجه نقد به شماره حساب 0102102891005 نزد بانك صادرات شعبه مركزي بيرجند بنام کمیته امداداستان واریز کنند.

حسینی گفت:درسال گذشته مردم مومن ومتدین خراسان جنوبی یک میلیارد و 700میلیون ریال نذورات قربانی به منظور کمک به نیازمندان و محرومان به اين نهاد اهدا کردند.

150 سری جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد اهدا می شود

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی گفت: در دهه ولایت 150 سری جهیزیه به ارزش 150 میلیون تومان به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد در استان اعطا می شود.

سید جواد رضوی با اشاره به برنامه های کمیته امداد امام خمینی (ره) استان در دهه ولایت اظهار داشت: در طول این دهه، دو جشن محوری ویژه مددجویان و خانواده بزرگ امداد در شهرستانهای بیرجند و سربیشه برگزار می شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی با بیان اینکه 50 سری از این جهیزیه، با همکاری بانک کشاورزی تهیه شده است، یادآور شد: همچنین تعداد 100 سری از این جهیزیه از محل اعتبارات امداد تهیه شده است.

رضوی توجه به ایتام را یک فعالیت انسان دوستانه دانست و تصریح کرد: در دهه ولایت 80 سبد غذایی بین ایتام و سادات تحت حمایت این نهاد توزیع می شود.

وی ارزش ریالی هر کدام از این سبدها را 100 هزار تومان اعلام کرد و بیان داشت: ارزش مجموع این سبدهای غذایی هشت میلیون تومان است.

وی با بیان اینکه در این دهه از 50 خانواده سادات تحت حمایت این نهاد در استان بازدید می شود، افزود: این بازدیدها در قالب طرح مفتاح الجنه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی انجام می شود.

رضوی اذعان داشت: در این دهه همچنین لوازم گرمازا نیز بین سالمندان تحت حمایت توزیع خواهد شد.

کمک 471 میلیون ریالی دانش آموزان به کمیته امداد

معاون توسعه مشارکتهای مردمی كميته امداد امام خميني (ره) خراسان جنوبي گفت: در راستای کمک به دانش آموزان محروم ونیازمند،دانش آموزان نیکوکار و سخاوتمند استان در شش ماهه نخست امسال بالغ بر 471 میلیون ریال به اين نهاد کمک کردند.

سيد رضا حسینی اظهار داشت: كمكهاي جمع آوري شده اين طرح بين دانش آموزان محروم و مناطق كمتر توسعه يافته استان در قالب كمك نقدي وغير نقدي اهداء می شود.

وی در خصوص طرح احسان دانش آموز افزود: به منظور مشارکت بیشتر دانش آموزان در عرصه کمک به نیازمندان جامعه و توسعه فرهنگ انفاق و نیکوکاری، کمیته امداد با همکاری سازمان آموزش و پرورش اقدام به اجرای این طرح درمدارس نموده است.

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد استان تصریح کرد: از ابتدای امسال بیش از73 هزار قلک ویژه این طرح با همکاری آموزش وپرورش استان در سطح مدارس ابتدایی و راهنمایی توزيع شده است.

حسینی گفت: این نهاد در طول سال تحصیلی قلک های ویژه طرح احسان دانش آموز را جمع آوری و مبالغ آن به منظور انجام امور تحصیلی ،به دانش آموزان نیازمند پرداخت می کند.