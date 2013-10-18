عایق کاری مخازن سوخت قطارهای رجا با نانو رنگ‌/ خاصیت خود تمیز شوندگی نانو رنگها

به گزارش خبرنگار مهر،این محققان با استفاده از فناوری نانو رنگ‌های عایقی تولید شده است که در برابر سرمای منهای 40 درجه تا دمای مثبت 210 درجه مقاوم است.

از این نانو رنگ عایق که دارای استاندارد انحادیه اروپا (CE) است، به دلیل مقاومت بالا، ضد اشعه UV و باکتری‌ها و قارچ‌ها است، می‌توان در نمای بیرونی ساختمان استفاده کرد.

از این نوع رنگ‌ها در رنگ آمیزی مخازن پتروشیمی، عایق کاری خط لوله اتیلن پتروشیمی مارون بندر امام خمینی، عایق کاری راکتور تصفیه آب شور صنایع شیمیایی گلران و عایق کاری مخازن سوخت قطارهای رجا استفاده شده است.

این محققان همچنین این با استفاده از ذرات نانو سنگ‌های تزئینی پوشش داده شده‌ای عرضه کردند که 20 سال عمر مفید دارند و مانع از رشد قارچ‌ و کپک در بافت سنگ در مناطق مرطوب می‌شوند.

در این سنگ‌ها نیز با استفاده از واد معدنی تنوع رنگی برای استفاده در نما استفاده شده است.

نمونه سنگ‌های پوشش داده شده با نانو ذرات که دارای تنوع رنگی است

این سنگ‌ها همچنین دارای خاصیت خود تمیز شوندگی هستند از این رو در زمان بارندگی و یا ورود گرد و غبار سطح آنها همواره تمیز است.

سنگ‌های تزئینی نانویی مقاوم به فشار بالا است ضمن آنکه در برابر صوت و حرارت به عنوان عایق به کار برده می‌شود.