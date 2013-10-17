پایتخت معنوی برای حل مشکلات شهر نمی تواند دست در جیب دولت کند/ برخی به دنبال انصرافم از سمت شهرداری مشهد بودند

به گزاش خبرنگار مهر، صولت مرتضوی، ظهر پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه شهردار جدید و سابق مشهد اظهار کرد: برای حل تمامی مشکلات و چالش های پایتخت معنوی نمی توان دست در جیب دولت کرد و اگر امروز به ظرفیت اسمی صادرات نفت دست یابیم و تمامی تحریم ها را نیز پشت سر بگذاریم بازهم به لحاظ افزایش هزینه های جاری امکان اینکه کلانشهری همانند مشهد را با اعتبارات دولتی مدیریت کرد وجود ندارد لذا ضروری است از تمامی ظرفیت ها و امکانات پایتخت معنوی برای حل موانع پیش رو استفاده کرد.

وی با تاکید بر اینکه مشهد مرکز جهان اسلام است، گفت: این شهر نقش بی بدیل و منحصر به فردی در بروز و ظهور شخصیت های بزرگی علمی و دینی دارد بنابراین باید در جهت توسعه و پیشرفت هر چه بیشتر آن گام های محکمی تری را برداشت.

استفاده از خردجمعی کارشناسان برای حل مشکلات شهری

وی افزود: پایتخت معنوی با متوسط نرخ رشد 2.1 درصدی طی 15 سال اخیر و با هرم سنی جمعیت پویا و فعال 20 تا 24 سال و 24 تا 29 سال بزرگترین نیازمندیها را داشته و در حال حاضر نیز 2 میلیون و 700 هزار نفر جمعیت را در خود جای داده است.

وی ادامه داد: این شهر با گستره ای تقریبا معادل 30 هزار هکتار دارای 6 هزار هکتار بافت فرسوده است و به صورت تقریبی یک میلیون نفر جمعیت در سکونتگاه های غیررسمی آن سکونت دارند لذا مدیریت شهری باید در پیرامون وظایف خود با استفاده و استمداد از خرد جمعی و کارشناسان متخصص و بسیج تمامی امکانات فراملی، ملی و منطقه ای به امورات مشهد بپردازد.

شهردار جدید مشهد با تاکید بر اینکه دست در جیب دولت کردن کارآمدی ندارد، یادآور شد: برای حل تمام مشکلات و چالش های پایتخت معنوی نمی توان دست در جیب دولت کرد و اگر امروز به ظرفیت اسمی صادرات نفت دست یابیم و تمامی تحریم ها را نیز پشت سر بگذاریم بازهم به لحاظ افزایش هزینه های جاری امکان اینکه کلانشهری همانند مشهد را با اعتبارات دولتی مدیریت کرد وجود ندارد لذا ضروری است از تمام ظرفیت ها و امکانات پایتخت معنوی برای حل موانع پیش رو استفاده کرد.

نیازمند تامین منابع هستیم

وی بیان کرد: هم اکنون توجه به اقتصاد شهر باید بیش از عنایت به اقتصاد شهرداری باشد زیرا اگر اقتصادی شهری مشهد در دهه پیشرفت و عدالت با الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت آنگونه که مدنظر مقام معظم رهبری است تطبیق پیدا کند می توانیم از عهده حل مشکلات برآییم.

وی با اعلام این مطلب که بنده خدماتی را که در دوره های گذشته انجام گرفته را قدر می نهم و سر ارادتم را متواضعانه پایین می آورم، افزود: پایتخت معنوی برای برطرف کردن معضلات خود نیازمند تامین منابع است و در این راستا باید تمامی امکانات را در این شهر بسیج کرد تا این شهر در مسیر توسعه و پیشرفت هر چه بیشتر حرکت کند.

شهردار جدید مشهد یادآور شد: امروز جوانان این شهر به سه عامل اساسی اشتغال، مسکن و ازدواج نیاز دارند و مدیریت شهری نمی تواند فارغ از مشکلات اجتماعی باشد زیرا در حال حاضر تمامی مشکلات در این شهر ناشی از توجه نکردن به قشر جوان و معضل مسکن و اشتغال است.

برخی به دنبال انصرافم از سمت شهرداری مشهد بودند

وی اظهار کرد: وجود سکونتگاه های غیررسمی در مشهد تنها به عامل مهاجرت بازنمی گردد و امروز بخشی از دلایل افزایش این سکونتگاه ها به شکاف طبقاتی و عدم ایجاد اشتغال و مسکن مناسب بازمی گردد.

وی تصریح کرد: امیدوارم بنده بتوانم به حل موانع و مشکلاتی که در عرصه پایتخت معنوی وجود دارد پرداخته و معضل حاشیه نشینی را حل کنم.

وی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه دریافت سمت شهرداری مشهد برای من افتخاری بزرگ است، گفت: عده ای خواستند تا مرا از دریافت این سمت به دلیل وجود مشکلات رکود، تورم و تحریم منصرف کنند اما بنده خواستم تا سرنوشت خود را با عنایت امام رضا (ع) گره بزنم و خادم این شهر بزرگ و معنوی باشم.