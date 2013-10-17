پرداخت يک ميليارد و 300 ميليون ريال کمک موردي ويژه به مددجويان زنجاني

به گزارش خبرگراری مهر، اصغر پناهي افزود: کميته امداد شهرستان زنجان در راستاي کمک به خانواده‌هاي تحت حمايت اين نهاد اقدامات مختلفي را در طول سال انجام مي‌دهد.



وي با اشاره به اينکه امدادگران در کميته امداد شهرستان زنجان با بررسي مستمر وضعيت مددجويان تحت حمايت اقدام به ارائه خدمت به آنها مي‌کنند تاکید کرد: يکي از خدماتي که با در نظر گرفتن نيازهاي مددجويان به آنها ارائه مي‌شود، کمک هاي موردي ويژه است.

مدير کميته امداد شهرستان زنجان با بيان اينکه طي پنج ماهه نخست امسال يک ميليارد و 360 ميليون ريال کمک موردي ويژه به مددجويان زنجاني پرداخت شد، تصريح کرد: اين مبلغ به 582 مددجوي زنجاني پرداخت شد.



پناهی گفت: اين مبالغ به منظور رفع نيازهاي معيشتي، فرهنگي، درماني، تحصيلي، مسکن مددجويان پرداخت شده است.

کشف 111 هزار قلم لوازم آرایشی قاچاق در ابهر



فرمانده انتظامی شهرستان ابهر از کشف 111 هزار قلم لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علیرضا کردلو افزود: ماموران آگاهی شهرستان ابهر از توابع استان زنجان موفق شدند روز گذشته از هفت دستگاه خودرو 111 هزار و 76 قلم لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق کشف کنند.



وی با اشاره به اینکه در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران آگاهی شهرستان ابهر در محورهای ورودی شهرستان تور ایست و بازرسی ایجاد کرده‌اند، تصریح کرد: ماموران در این ایست و بازرسی به هفت دستگاه خودرو مشکوک شدند.



فرمانده انتظامی شهرستان ابهر با بیان اینکه ماموران با تمهیدات لازم و علائم هشداردهنده این خودروها را متوقف و مورد بازرسی قرار دادند گفت: ماموران در بازرسی از این خودروها موفق به کشف لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق شدند.



سرهنگ کردلو ادامه داد: 2 هزار و 844 ثوب البسه، 80 کیلو بیسکویت، 881 دستگاه لوازم آشپزخانه و 12 دستگاه مانیتور رایانه از دیگر کشفیات ماموران آگاهی شهرستان ابهر از این هفت دستگاه خودرو محسوب می‌شود.



وی تاکید کرد: با تلاش ماموران آگاهی و انتظامی شهرستان ایجرود از سه دستگاه خودرو 3 هزار و 612 ثوب البسه و 402 قلم لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق کشف شده است.