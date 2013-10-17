مسابقات خاطره نویسی و وبلاگ نویسی مهر ولایت در شیروان برگزارشد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر آموزش و پرورش شهرستان شیروان از برگزاری مسابقات خاطره نویسی و وبلاگ نویسی"مهر ولایت" بین فرهنگیان و مدارس این شهر خبر داد.

رمضانعلی شیردل افزود: این مسابقات با هدف نکوداشت سالروز سفر رهبر معظم انقلاب و زنده کردن خاطرات معظم له به شهر دارالمصلین شیروان برگزار شده است.

وی اظهار داشت: به برگزیدگان این مسابقات به رسم یادبود جوایزی اهدا خواهد شد.

کمک های مردم اسفراین به جشن عاطفه ها ۴۵ درصد رشد داشت

سرپرست كميته امداداسفراين از افزايش ۴۵ درصدي كمك مردم خير این شهرستان به جشن عاطفه ها در سال جاري، خبر داد.

علي شيرزادي در خصوص كمك هاي جمع آوري شده گفت: مردم نيكوكار اين شهرستان در جشن عاطفه های امسال ۲۵۱ ميليون و ۵۱۹ هزارريال به صورت نقدي و غيرنقدي به دانش آموزان بي بضاعت و تحت پوشش اين نهاد كمك كردند.

وي افزود: در جشن عاطفه های سال گذشته، میزان کمک های مردمی در این شهرستان 174ميليون و ۲۸۸ هزار ريال بوده است.

شیرزادی اظهار داشت: براي جمع آوري كمك مردم خير اسفراین به جشن عاطفه ها ۲۱۴ پايگاه دائر شد كه ۱۳۰ پايگاه در سطح مدارس شهر و روستا فعال بود.

در شهرستان اسفراين ۹۳۰ دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی تحت حمایت كميته امداد قرار دارند.

197 مجوز مشاغل خانگی در شهرستان اسفراین صادر شد

سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اسفراین از صدور197 مورد مجوز مشاغل خانگی توسط دستگاههای اجرایی در شش ماهه اول امسال این شهرستان خبر داد.

قلی پور افزود : سهم تعهد سالیانه اشتغال این شهرستان دو هزار و818 فرصت شغلی است که تاکنون 54 درصد از این میزان محقق شده است.

وی تصریح کرد: این میزان اشتغال ثبت شده در سامانه رصد، با احتساب بخش مسکن یک هزار و532 فرصت شغلی است.