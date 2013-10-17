به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه نظري پور از تهيه ضوابط بلند مرتبهسازي در قزوين خبر داد و افزود: اين ضوابط پس از تصويب در جلسه كميسيون طرح تفصيلي مطرح و پس از بحث و بررسي با توجه به نقشههاي معماري، جانمايي و چيدمان این برج ها و همجواريها مشخص و با نقشه ورود و خروج به مجموعه، تامين پاركينگ و فضاي سبز و گزارش انطباق اراضي و عارضه سنجي ترافيكي با كليات موافقت شد.
نظريپور با اشاره به وضعيت بلند مرتبه سازي و ضوابط آن با توجه به طرح تفصيلي جديد در قزوين گفت: ضوابط بلندمرتبه سازي تهيه شده و هم اکنون در سير فرايند بررسي قانوني خود در کميسيون ماده پنج قرار دارد.
وي با بيان اينکه همه مناطق قزوين براي اين موضوع بررسي شده است، افزود: در ضوابط بلند مرتبه سازي نقاط مختلف شهر مورد بررسي و مطالعه قرار گرفته و در چند سطح سازههاي بلند مرتبه قزوين پيشنهاد شده است.
وي با اشاره به تعريف در نظر گرفته شده براي ساختمانهاي بلند مرتبه در قزوين بیان کرد: با توجه به بازگشايي بلوار شهيد مطهري و احداث زير گذر از شرق به غرب و امتداد خيابان بلوار مطهري از زمين دانشگاه بين الملل مابقي زمين باقيمانده در ضلع جنوب بوده كه به مساحت 58هزار مترمربع تغيير كاربري آن بر اساس مصوبه كميسيون ماده پنج اواسط اردیبهشت89 از آموزش عالي به تركيبي از تجاري، مسكوني و خدمات عمومي تغيير يافته و اين پروژه مشتمل بر سه مجموعه ساختماني برج هاي مسكوني، مجموعه فرهنگي، ورزشي و خدماتي و مركز خريد است.
نظريپور گفت: سطح اشغال پروژه نزدیک به 17هزار و 500 مترمربع است و اين طرح مشتمل بر چهار برج مسكوني 33 طبقه مركب از 28 طبقه مسكوني، سه طبقه ورودي و فضاهاي جمعي و تاسيساتي و دو طبقه زير زمين شامل پاركينگ و انبارهاي واحدهاي مسكوني است و در هر چهار واحد مسكوني با حداقل مساحت هر واحد 150 مترمربع قرار دارد.
وي افزود: تعداد هزار و 450 واحد پاركينگ مورد نياز در پروژه قابل تامين بوده و 21هزار و 750 متر مربع تجاري و 11هزار و500 مترمربع فرهنگي، ورزشي و تفريحي است.
معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين تصریح کرد: توجه به توسعه فيزيکي شهرها يکي از عوامل مهم در رشد برنامه ريزي شده شهرها به شمار مي رود و تا زماني که الگوي رشد شهر ارگانيک بوده و عوامل درون زا و محلي تعيين کننده رشد شهري باشد و حسب شرايط اقتصادي، اجتماعي و امنيتي شهر، فضاي شهر را به طور ارگانيک سامان مي دهد.
تهیه نقشه حریم شهر قزوین به اتمام رسید
معاون شهرسازی و معماری شهردار قزوین گفت: پروژه نقشه حریم شهر که در اداره GIS معاونت شهرسازی و معماری تهیه شده بر اساس مختصات utm تدقیق شده، در محیط نرمافزار اتوکد به لایههای اطلاعاتی به اتمام رسید.
فرزانه نظریپور در این باره اظهارداشت: با توجه به اهمیت و کاربرد اطلاعات و نقشهها در مدیریت شهری وجود سیستم GIS برای ساماندهی، تحلیل و پردازش، ارائه اطلاعات و استفاده از آنها ضروری بوده و یکی از نقشههایی که کاربردهای گستردهای در حوزههای شهری داشته، نقشه حریم شهر است که شامل شهر قزوین و روستاها و شهرهای پیرامون آن است.
وی افزود: پروژه نقشه حریم شهر که در اداره GIS معاونت شهرسازی و معماری تهیه شده بر اساس مختصات utm تدقیق شده، در محیط نرمافزار اتوکد به لایههای اطلاعاتی محدودههای روستاها، شهرها، شبکه راههای ارتباطی، محدوده قانونی و حریم شهر، رودخانهها و شبکه آبراههها،کانالها و مسیلها، ارتفاعات و توپوگرافی "منحنیهای میزان"، باغها و اراضی مزروعی دستهبندی شده در نهایت با GIS Ready کردن نقشه یادشده و انتقال به محیط نرمافزار GIS Arc و تهیه پایگاه اطلاعات قابل بهرهبرداری است.
نظریپور ادامه داد: نقشه حریم شهر کاربردهای متنوعی داشته و برای جانمایی موقعیت شهرها، شهرکهای صنعتی و روستاهای پیرامون شهر قزوین به صورت موضوعی و شماتیک "اقبالیه، محمودآباد، الوند، محمدیه، بیدستان، شهر صنعتی البرز، شهر صنعتی لیا" برای اهداف شهری، تدقیق محدودههای حرایم شهر و محدودههای مناطق شهرداری قزوین، تدقیق محدودههای استحفاظی برای بهرهبرداری در سازمانها مانند جانمایی محدودههای گشت پلیس ساختمان "اداره اجرائیات"، محدودههای استحفاظی نیروی انتظامی، جانمایی محدودههای حفاظت محیط زیست و کاربرد در منابع طبیعی، گردشگری است.
معاون شهرسازی و معماری شهردار قزوین عنوان کرد: مدت زمان سپری شده برای تهیه و تکمیل پروژه فوق به مدت یک ماه به طول انجامید.
قزوین - خبرگزاری مهر: معاون شهرسازي و معماري شهرداري قزوين گفت: طرح مجتمع مسكوني به صورت بلندمرتبه سازی با شرايطي در ضلع جنوب امتداد بلوار مطهري از تقاطع و بلوار امام خميني (ره) در جلسه كميسيون طرح تفصيلي تصويب شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه نظري پور از تهيه ضوابط بلند مرتبهسازي در قزوين خبر داد و افزود: اين ضوابط پس از تصويب در جلسه كميسيون طرح تفصيلي مطرح و پس از بحث و بررسي با توجه به نقشههاي معماري، جانمايي و چيدمان این برج ها و همجواريها مشخص و با نقشه ورود و خروج به مجموعه، تامين پاركينگ و فضاي سبز و گزارش انطباق اراضي و عارضه سنجي ترافيكي با كليات موافقت شد.
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