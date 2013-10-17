بوناچیچ موافق جدایی کاسپاروف نیست/ کاسپاروف قصد جدایی دارد

اصغر فروتن در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون بحث جدایی گئورگ کاسپاروف از تیم ذوب‌آهن اظهار داشت: کاسپاروف دروازه‌بان ذوب‌آهن بوده و ما به این بازیکن احتیاج داریم اما او خودش قصد جدایی از تیم را دارد و به دلیل نیمکت‌نشینی‌های اخیر در صدد جدایی است.

وی افزود: من به او گفتم که باید حرفه‌ای فکر کند و برای پس گرفتن جایگاهش مبارزه کند اما او خودش نمی‌خواهد مبارزه کند و در صدد جدایی از تیم برآمده است.

سرپرست ذوب‌آهن تصریح کرد: متاسفانه کاسپاروف نمی‌خواهد مبارزه کند و ترجیح می‌دهد که از تیم جدا شود اما سرمربی تیم ما موافق جدایی او نیست زیرا نمی‌خواهیم یک دروازه‌بان خوب را از دست دهیم و بوناچیچ به هیچ وجه نگفت که این بازیکن را نمی‌خواهد.

وی تصریح کرد: چند تیم ایرانی برای جذب کاسپاروف ابراز تمایل کرده‌اند و شاید به همین دلیل او قصد دارد از تیم ما جدا شود اما ما او را می‌خواهیم و نمی‌خواهیم این دروازه‌بان را از دست دهیم.

فروتن اضافه کرد: به هر حال با توجه به شرایط تیم ذوب‌آهن و مشکلاتی که داشتیم، مجبور بودیم که یک دروازه‌بان دیگر جذب کنیم زیرا او در برخی از بازی‌های ما حضور نداشت و اگر میاتوویچ را جذب نکرده بودیم، برای جایگزینی او مشکل داشتیم و در بازی‌هایی که کاسپاروف به دلیل حضور در اردوی تیم ملی ارمنستان حضور نداشت، برای جایگزینی او مشکل پیدا می‌کردیم.