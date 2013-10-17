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۲۵ مهر ۱۳۹۲، ۱۴:۰۷

فروتن در گفتگو با مهر:

بوناچیچ موافق جدایی کاسپاروف نیست/ کاسپاروف قصد جدایی دارد

بوناچیچ موافق جدایی کاسپاروف نیست/ کاسپاروف قصد جدایی دارد

اصفهان – خبرگزاری مهر: سرپرست تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان گفت: سرمربی تیم ذوب آهن موافق جدایی گئورگ کاسپاروف، دروازه بان ارمنستانی ذوب آهن نیست.

اصغر فروتن در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون بحث جدایی گئورگ کاسپاروف از تیم ذوب‌آهن اظهار داشت: کاسپاروف دروازه‌بان ذوب‌آهن بوده و ما به این بازیکن احتیاج داریم اما او خودش قصد جدایی از تیم را دارد و به دلیل نیمکت‌نشینی‌های اخیر در صدد جدایی است.

وی افزود: من به او گفتم که باید حرفه‌ای فکر کند و برای پس گرفتن جایگاهش مبارزه کند اما او خودش نمی‌خواهد مبارزه کند و در صدد جدایی از تیم برآمده است.

سرپرست ذوب‌آهن تصریح کرد: متاسفانه کاسپاروف نمی‌خواهد مبارزه کند و ترجیح می‌دهد که از تیم جدا شود اما سرمربی تیم ما موافق جدایی او نیست زیرا نمی‌خواهیم یک دروازه‌بان خوب را از دست دهیم و بوناچیچ به هیچ وجه نگفت که این بازیکن را نمی‌خواهد.

وی تصریح کرد: چند تیم ایرانی برای جذب کاسپاروف ابراز تمایل کرده‌اند و شاید به همین دلیل او قصد دارد از تیم ما جدا شود اما ما او را می‌خواهیم و نمی‌خواهیم این دروازه‌بان را از دست دهیم.

فروتن اضافه کرد: به هر حال با توجه به شرایط تیم ذوب‌آهن و مشکلاتی که داشتیم، مجبور بودیم که یک دروازه‌بان دیگر جذب کنیم زیرا او در برخی از بازی‌های ما حضور نداشت و اگر میاتوویچ را جذب نکرده بودیم، برای جایگزینی او مشکل داشتیم و در بازی‌هایی که کاسپاروف به دلیل حضور در اردوی تیم ملی ارمنستان حضور نداشت، برای جایگزینی او مشکل پیدا می‌کردیم.

کد مطلب 2157145

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