دستگاه قضایی سالم سلامت جامعه را تضمین می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيد رفيع موسوی ها ظهر پنجشنبه در جمع مسئولان دادگستری تنکابن گفت: دستگاه قضایی حافظ سلامت جامعه است و باید به بهداشت عمومی جامعه دقت شود.

وی با تاکید بر بهداشت فردی و اجتماعی خاطر نشان کرد: در حالی که به بهداشت و سلامت جسمانی افراد توجه می کنیم باید به بهداشت عمومی جامعه نیز دقت شود و به دنبال اصلاح جامعه نیز باشیم.

وی افزود: برای مثال در برخی موارد ممکن است مجازات به تنهایی برای اصلاح فرد کافی نبوده و شخص بزهکار نیازمند کار اصلاحی باشد و اگر در مسیر کار اصلاحی و راهنمایی و مشاوره قرار گیرد، به صورت سالم به جامعه بازگردد.

موسوی یکی از دغدغه های دنیای امروز را بازگشت مجرمان به جامعه عنوان کرد و گفت: لازم است در بعد فرهنگی تلاش بیشتری شود و گاهی یک لحظه غفلت انسان را به سوی پرتگاه سوق می دهد.

اصغر طالبی، دادستان پیشین تنکابن نیز در این مراسم با تاکید بر این که زندگی در پناه امنیت و آسایش تنها در سایه عدالت میسر است، تصریح کرد: باید مبنای کار و راه و روش همه در زندگی صراط مستقیم باشد.

همچنین حجت الاسلام والمسلمین رضایی، دادستان جدید تنکابن در این مراسم با اشاره به فرموده امام علی(ع) که "قاضی باید از میان بهترین ها انتخاب گردد"؛، خاطرنشان کرد: حیثیت و اعتبار مردم در اختیار قاضی است و دستگاه قضا باید در راستای این امر تلاش کند.