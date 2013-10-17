توضيح دفتر استفتائات آیت الله صافی پيرامون اعدام مجدد شخص قاچاقچي

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: در پي سؤالات تعدادي از مردم از دفتر حضرت آيت الله العظمي صافي گلپايگاني دامت بركاته در رابطه با اعدام دوباره قاچاقچي، دفتر استفتائات معظم له اعلام نمود: مسأله‌اي كه در كتاب جامع الأحكام جلد دوم مي‌باشد ارتباطي به موضوع مذكور ندارد و معظم له نسبت به اين مسئله نظر ديگري دارند.

به گزارش مهر، مجرم، مرد 37 ساله ای به نام علیرضا- م بود که 3 سال قبل به جرم حمل یک کیلوگرم مخدر شیشه به اعدام محکوم شده و تا چهارشنبه هفته قبل در زندان بجنورد بود. او سحرگاه چهارشنبه اعدام شد و 12 دقیقه بالای دار بود تا در نهایت با تایید پزشک، به سردخانه منتقل شد. اما یک روز بعد، کارگر سردخانه متوجه شد کاور پلاستیکی یکی از جسدها بخار گرفته و این یعنی جنازه نفس می کشد.

در جلد دوم جامع الاحکام از آیت الله صافی گلپایگانی نقل شده است: «در صورتى که بعد از اعدام و قبل از دفن در سردخانه یا پزشکى قانونى و ... در مجرم علائمى حیاتى دیده شود و با مداوا سلامت خود را بازیابد، ظاهراً حکم اجراى حد و قصاص به قوت خود باقى است.»