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۲۵ مهر ۱۳۹۲، ۱۳:۳۴

با صدور اطلاعیه‌ای بیان شد/

توضيح دفتر استفتائات آیت الله صافی پيرامون اعدام مجدد شخص قاچاقچي

توضيح دفتر استفتائات آیت الله صافی پيرامون اعدام مجدد شخص قاچاقچي

قم - خبرگزاری مهر: دفتر استفتائات آیت الله العظمی صافی گلپایگانی در خصوص مطالب مطرح شده از سوی این مرجع تقلید پيرامون اعدام مجدد شخص قاچاقچي اطلاعیه ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است: در پي سؤالات تعدادي از مردم از دفتر حضرت آيت الله العظمي صافي گلپايگاني دامت بركاته در رابطه با اعدام دوباره قاچاقچي، دفتر استفتائات معظم له اعلام نمود: مسأله‌اي كه در كتاب جامع الأحكام جلد دوم مي‌باشد ارتباطي به موضوع مذكور ندارد و معظم له نسبت به اين مسئله نظر ديگري دارند.

به گزارش مهر، مجرم، مرد 37 ساله ای به نام علیرضا- م بود که 3 سال قبل به جرم حمل یک کیلوگرم مخدر شیشه به اعدام محکوم شده و تا چهارشنبه هفته قبل در زندان بجنورد بود. او سحرگاه چهارشنبه اعدام شد و 12 دقیقه بالای دار بود تا در نهایت با تایید پزشک، به سردخانه منتقل شد. اما یک روز بعد، کارگر سردخانه متوجه شد کاور پلاستیکی یکی از جسدها بخار گرفته و این یعنی جنازه نفس می کشد.

در جلد دوم جامع الاحکام از آیت الله صافی گلپایگانی نقل شده است: «در صورتى که بعد از اعدام و قبل از دفن در سردخانه یا پزشکى قانونى و ... در مجرم علائمى حیاتى دیده شود و با مداوا سلامت خود را بازیابد، ظاهراً حکم اجراى حد و قصاص به قوت خود باقى است.»

کد مطلب 2157160

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