رها شدن نیمه کاره پروژه ها / طرح هادی 12 روستای رودبست بابلسر اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدکریم سجادی ظهر پنجشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات بخش رودبست بابلسرکه با حضور اعضای شوراهای اسلامی و دهیاران بخش رودبست در مسجد روستای کبوتر دان برگزار شد، با بیان اینکه شوراها و دهیاران نقش مهمی در آبادانی روستاها دارند اظهار داشت: فعالیت آنها در روستاها باید با برنامه‌ریزی صحیح و با اولویت جلب مشارکت مردم بر اساس قوانین شرعی باشد.

وی افزود: مشارکت مردم روستا با شورا و دهیار توسعه روستا را به همراه دارد.

نماینده عالی دولت در شهرستان بابلسر با اعلام اینکه تشکیل شورا در روستاها اقدامی موثر در فرآیند مردم‌سالاری دینی محسوب می‌شود اذعان داشت: با تشکیل شورا و به تبع آن تاسیس دهیاری خلاء مدیریت در روستاها از بین رفت.

سجادی با بیان اینکه شوراها رابط بین مردم و دولت هستند خطاب به شوراها اذعان داشت: لازم است ضمن اینکه مطالبات مردم را دنبال می‌کنید تمام تلاشتان را برای رفع مشکلات آنها انجام دهید.

وی با بیان اینکه مشارکت مردمی از مولفه‌های مهم توسعه پایدار محسوب می‌شود تصریح کرد: امروزه یکی از راهبردهای موثر در توسعه همه‌جانبه و خود پایدار نواحی روستایی، استفاده از مشارکت و توانمندی‌های مردمی، به‌ویژه روستاییان برای عمران و توسعه مناطق روستایی در تمام ابعاد آن است.

معاون فرماندار بابلسر با اشاره به اینکه ما دهیار فرمایشی نمی‌خواهیم گفت: دهیاری می‌خواهیم که پای کار باشد و تمام وقتش را صرف آبادانی روستا کند.

رضا محسن‌پور با بیان اینکه دهیاران مدیران ارشد روستاها هستند اظهار داشت: ما دهیار فرمایشی نمی‌خواهیم، دهیاری می‌خواهیم که پای کار باشد و تمام وقتش را صرف آبادانی روستا کند.

وی با بیان اینکه مقصر اصلی ساخت و سازهای غیرمجاز در روستاها دهیاران هستند گفت: دهیاران باید با برنامه‌ریزی درست و ساز و کار تعریف شده اجازه ندهند از ابتدا هیچ ساخت‌وسازی غیرمجاز در روستا شکل گیرد.

انهار لایروبی شوند

معاون فرماندار بابلسر با اشاره به اینکه لایروبی انهار باید به درستی انجام شود گفت: لازم است دهیاران جدی‌تر وارد عمل شوند.

وی خطاب به آزادی کناری مدیرکل امور روستایی استانداری ماندران با بیان اینکه بخش رودبست آمادگی مشارکت 30 درصدی را در اجرای طرح‌های هادی روستایی را دارد افزود: اساس نظام جمهوری اسلامی بر پایه مشارکت بنا شده است و بخش رودبست آمادگی مشارکت را دارد

محسن‌پور اضافه کرد: با تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا زمینه لازم برای شناسایی مشکلات و دغدغه‌های اصلی مردم فراهم شده و گام‌های بسیار جدی برای رفع مشکلات برداشته شده است.

معاون فرماندار بابلسر گفت: شوراهای اسلامی باید با همگرایی و همدلی نسبت به هدایت اعتبارات و کسب درآمد پایدار با برنامه ریزی مناسب در افق بلند مدت به‌منظور رفع مشکلات اساسی شهرها و روستاها اقدام کنند.

اجرای طرح هادی 60 درصد روستاهای بابلسر

بخشدار رودبست گفت: طرح هادی در بیش از 60 درصد از روستاهای بخش رودبست اجرا شده است.

علیرضا رحیمیان اظهار داشت: تا سه سال گذشته اگر پروژه‌ای در روستا تعریف می‌شد با اعتبارات دولتی بود و اصراری به مشارکت مردمی نداشتیم.

وی افزود: در حال حاضر با توجه به شرایط فعلی کشور اگر قرار باشد پروژه‌ای در سطح روستا اجرا شود نیاز مشارکت مردمی در روستاها امری ضروری است تا اعتبارات دولتی اختصاص داده شود.

بخشدار رودبست با بیان اینکه مردم روستاهای بخش رودبست همواره در تمام زمینه‌‌ها مشارکت دارند گفت: اگر مشارکت به صورت سازمان ‌دهی شده به اجرا درآید می‌تواند منشا اقدامات سازنده و پایدار باشد.

رحیمیان بیان داشت: بزرگترین سرمایه‌ای که هر روستا می‌تواند با اتکا به آن مراحل عمران و آبادانی را طی کند چیزی جز مشارکت ساکنان آن روستا نیست.

اجرای طرح هادی 12 روستا

وی با اعلام اینکه بخش رودبست توانسته بیشترین اجرای طرح هادی را در بین شهرهای دیگراجرا کند اذعان داشت: از 32روستای بخش رودبست نزدیک به 12 روستای طرح هادی اجرا شده و برای 20 روستا بازگشایی معابر جهت اجرای طرح هادی انجام شده است.

بخشدار رودبست با اشاره به اینکه در بیش از 60 درصد از روستاهای بخش رودبست طرح هادی اجرا شده است گفت: این در حالی است که در بخش‌های دیگر کمتر بوده و این نشان می‌دهد اعتباراتی که به بخش ما اختصاص می‌یابد اگر چه ناچیز است ولی در مقایسه بسیار قابل توجه است.

بخشدار رودبست با بیان اینکه حریم برخی از روستاهای ما در حریم شهرها واقع شده‌اند بیان داشت: شهردار‌ی‌ها از این محل درآمد زیادی کسب می‌کنندو به قانون عمل نمی کنند.

رحیمیان با اشاره به اینکه شهرداری‌ها موظفند بر اساس قانون هر درآمدی که از این محل کسب می کنند 80 درصد از آن را با نظر فرماندار در اختیار بخشدار قرار دهند تا صرف آبادانی منطقه شود تصریح کرد: این در حالی است که تاکنون این امر محقق نشده است.

وی با اشاره به مشکلات برق دهستان پازوار گفت: از آنجا که نمایندگی قطب برق در بخش رودبست داریم باید امورات برق دهستان پازوار از حوزه امیرکلا جدا شود تا با اعتباراتش مشکلات این روستاها را حل کنیم.