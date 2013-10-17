شفاف سازی امور از دغدغه های شورای چهارم در زمینه انتخاب شهردار مشهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین انتظاری هروی، ظهر پنچشنبه در مراسم تودیع و معارفه شهردار جدید و سابق مشهد اظهار کرد: شهرداری به انسان های خدوم و مدیر شهری متخصص و عمل گرا نیاز داشت و در این راستا شفاف سازی امور توسط شهردار آینده از دغدغه های اصلی شورای شهر بود.

وی افزود: بهره گیری از انسان های مومن و شریف در مجموعه شهرداری به ارتقاء و توسعه مشهد کمک می کند و در این خصوص باید درآمدهای پایدار همراه با عدالت و رعایت حال مستضعفان و به منظور جلوگیری از سود جویی های احتمالی در شهر ایجاد شود.

نایب رئیس شورای اسلامی مشهد با اشاره به شهردار سابق مشهد بیان کرد: شهردار سابق مشهد محمد پژمان در طول 6 سال فعالیت خود اقدامات موثری را انجام داد و بی تردید عملکرد او قابل توجه خواهد بود.

انتظاری هروی تصریح کرد: شورای چهارم همزمان با آغاز فعالیت خود و پس از اینکه محمد پژمان دیگر نخواست در این سمت باقی بماند معیارها و شاخصه هایی را برای شهردار جدید مشهد در نظر گرفت و بر این اساس تخصص، کارآمدی، ساده زیستی، معتقد به پرهیز از هزینه های غیرضروری، مردم داری، درک مشکلات مردم، اعتقاد به خردجمعی و توجه عملی به مناطق محروم و حاشیه شهر بخشی از این معیارها و شاخصه ها بود.

وی با تاکید بر اینکه در جریان انتخاب شهردار گاه اتفاقاتی افتاد که قلب انسان های پاک را به دردآورد، گفت: شورای چهارم در برابر تمامی شایعه پراکنی ها و حرف های نادرست سکوت کرد و امیدواریم در گذر زمان همه مسائل روشن و شفاف شود.

وی ضمن تشکر از زحمات ابوالفضل انتظاری در دوران سرپرستی شهرداری مشهد، افزود: در حال حاضر شورای شهر امید دارد با آغاز به کار صولت مرتضوی به عنوان شهردار جدید مشهد امور شهر به خوبی اداره شود و خللی در عرصه اجرا پیش نیاید.

نایب رئیس شورای اسلامی مشهد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وظیفه سنگین اعضای شورای شهر، افزود: مردم با انتخاب اعضای شورای چهارم، امانت بزرگی را به پارلمان شهری سپرده اند و در این مسیر باید با عمل به خواسته های مردم، رنگ بوی فرهنگی و معنوی را در این شهر جاری سازیم.

وی ادامه داد: توجه به امور فرهنگی به معنای بی توجهی به خدمات رسانی در حوزه های عمرانی و سایر زمینه ها نیست بلکه تاکید این است که فرهنگ رضوی در همه بخش های این شهر رونق بگیرد و در این مسیر ضروری است هویت فرهنگی در پایتخت معنوی ایران و جهان اسلام موج بزند.

انتظاری هروی عنوان کرد: با توجه به تغییرات سریع و پیچیده جهان، پایتخت معنوی باید متناسب با موج چهارم که عصر معنویت و خلاقیت است همراه شده و خاستگاه این حرکت فرهنگی باشد.

وی افزود: حرکت در مسیر معنویت نیازمند این امر است که مدیران بتوانند مشارکت مردم را فراهم کرده و کانون های اثرگذاری همانند مسجد را محور امور خود قرار دهند.