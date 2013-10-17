نمايش آمونا از كشور اسپانيا اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستين روز ازبيستمين جشنواره بين المللي تئاتركودك و نوجوان همدان تئاتر آمونا محصول كشور اسپانيا پيش از ظهر پنج شنبه در سالن پلاتو تئاتر شهرهمدان واقع در مجتمع شهيد آويني به اجرا گذاشته شد.

اين نمايش در بخش بين الملل و با كارگرداني و بازيگري هنرمندان اسپانيايي به نام جولين سانز و ايزاك فرناندز پاتريو در اين سالن به اجرا در آمد.

تئاتر آمونا كه به زبان اسپانيايي به معناي كار بادست بوده ويژه گروه سني بالاي شش سال است.

اين نوع تئاتر با سبك كا ر با انگشتان دست به شيوه اي هنرمندانه و حرفه اي توسط دو بازيگر اين نمايش اجرا شد.

اين نوع تئاتر كه در كشور اسپانيايي بسيار حرفه اي بوده در واقع به نوعي كار با انگشتان دست بوده كه بسيار هنرمندانه به اجرا گذاشته شد.

داستان اين نوع نمايش داستان آدمك سفالي از زمان آشنايي پدر و مادر وي و به دنيا آمدن او و پخته شدن آدمك سفالي در كوره آتش بود.

و بعد سختي هاي كه بر سر راه اين آدمك دست ساز به تصوير كشيده شده بود و به حراج گذاشتن اين آدمك سفالي كه در انتهاي داستان تمام وسايل صنعتي به فروش رفت به غير از اين آدمك سفالي كه كسي به آن توجه نكرد.

به گفته مدير اجرايي اين نمايش، تئاتر آمونا شرايط سخت و ركورد اقتصادي اسپانيا را به تصوير مي كشيد و به نوعي بيانگر اين بود كه كار هاي دست ساز ديگر طرفداري نداشته و مردم بيشتر به دنبال كار هاي صنعتي هستند.

تئاتر آمونا با شيوه خاص و حركت انگشتان دست و پخش موسيقي هاي مختلف توجه كودكان را به خود جذب مي كرد و با توجه به اينكه نمايشي بي كلام بود مخاطب به راحتي منظور و مفهوم نمايش را درك مي كرد.

لباس بازيگران اين نمايش كاملا سياه بوده و نور پردازي بر روي انگشتان بازيگران كه نقش اصلي را ايفا مي كردنند پرداخته شده بود.

نحوه بازي و حركت انگشت بازيگران تئاتر آمونا به طوري بود كه به راحتي با كودكان حاضر در سالن ارتباط برقرار مي كرد.

اين نمايش امروز در ساعت 16 و 18 بعد از ظهر در سالن پلاتوي شهيد آويني همدان دو اجراي ديگر نيز خواهد داشت.