مسئولان در لفظ از تئاتر اعلام حمايت مي كنند/ جشنواره بايد در استان به نيروسازي بپردازد

به گزارش خبرنگار مهر، در اولين روز از آغاز جشنواره تئاتر كودك در همدان، نمايش دنياي اسمارتيزي پيش از ظهر پنجشنبه در كانون مهديه همدان در بخش ويژه جشنواره روي سن رفت، اين نمايش كه مضموني كودكانه داشت به بررسي نقش رنگ ها در زندگي كودكان مي پرداخت.

مسعود روستا در حاشيه اين مراسم به مهر گفت: سيزده سال است كه وارد كار تئاتر شده ام و كار خود را از شهرستان ملاير شروع كردم و اين نمايش اولين كار گرداني است كه انجام مي دهم .

وي با اشاره به اينكه نمايشنامه مناسب مهم ترين دغدغه جمع كردن تئاتري مناسب است، افزود: تحصيلاتم در رشته نمايش بوده ودر شهرستان ملايرگروهاي خوبي در بخش تئاتر دارد و هنرمندان با فكر وخوش ذوقي در اين منطقه فعاليت مي كنند.

روستا با اشاره به اينكه سالن هاي مناسبي در اختيار هنرمندان تئاتر در ملاير قرار دارد كه با توجه به جمعيت شهر كافي است، ادامه داد: فقط سالن در اختيار قرار مي گيرد اما حمايت هاي مالي زيادي از گروهاي تئاتري نمي شود.

كارگردان تئاتر دنياي اسمارتيزي با اشاره به اينكه اين نمايش در ملاير نيز بر روي صحنه رفته ،اظهار داشت: دوست داشتم كه بچه ها با رنگ هاي اصلي و تركيب آنها آشنا شوم و چون احساس مي كردم بازي با رنگ ها مي تواند در زندگي كودكان تاثير گذار باشد.

وي با اشاره به اينكه كمبود وقت مانع ارئه بهتر نمايش شده است، بيان داشت: پيش بيني مي كنم كه نسبت به سال گذشته سطح كارهاي مناسب تري را در نمايشگاه شاهد باشيم.

جشنواره تئاتر بايد در استان به نيروسازي بپردازد

روستا بيان داشت: جشنواره تئاتر بايد در استان به نيرو سازي بپردازد و بايد اين اتفاق افتاده است.

وي با اشاره به اينكه فاصله زيادي با اين رويداد در استان همدان داريم، عنوان كرد: توجه به تئاتر در كشور مناسب است اما از لحاض در آمد مالي مناسب نيست.

كار گردان تئاتر دنياي اسمارتيزي افزود: مشكلات چندين سال است گفته مي شود اما گوش شنوايي براي اين موضوع نيست و بيشترين مشكلات به بخش مالي و كمبود سالن بر مي گردد.

روستا با اشاره به اينكه امكانات سالن ها براي برگزاري تئاتر رضايت چنداني ندارد، در پايان گفت: تئاتر در شهرستان هاي استان جدي گرفته نمي شود و فقط مسئولان در لفظ از تئاتر اعلام حمايت مي كنند اما عملا كاري را انجام نمي دهند.