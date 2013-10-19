به گزارش خبرنگار مهر، محمود مشحون، رئیس فدراسیون بسکتبال سه شنبه آینده یک مهمان ورزشی در میان وکلای ملت خواهد بود. حضور وی در مجلس شورای اسلامی بنا به دعوت علی لاریجانی، انجام می‌شود. رئیس مجلس شورای اسلامی در حالی از مشحون دعوت کرده به مجلس برود که طی روزهای اخیر برخی بازیکنان تیم ملی بسکتبال مانند صمد نیکخواه بهرامی و حامد حدادی انتقاداتی را از بی توجهی مسئولان نسبت به قهرمانی و جهانی شدن این تیم مطرح کرده بودند.

آیا دعوت شدن رئیس فدراسیون بسکتبال به مجلس شورای در همین راستا و به نوعی برای تقدیر از قهرمانی تیم ملی در آسیا و سهمیه جهانی که به دست آمد، انجام شده است؟ محمود مشحون به این پرسش و دیگر پرسش‌های خبرنگار مهر اینگونه پاسخ داد:

* خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: قرار است به مجلس بروید. دلیل این حضور چیست و آیا به عنوان رئیس فدراسیون بسکتبال به مجلس شورای اسلامی دعوت شده‌اید یا عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک؟

- محمود مشحون: دعوت شدنم به مجلس ارتباطی به کمیته ملی المپیک و هیات اجرایی آن ندارد. من به عنوان رئیس فدراسیون بسکتبال و توسط شخص آقای علی لاریجانی به مجلس دعوت شده‌ام. اما اینکه چرا و به چه دلیلی چنین دعوتی از من شده را نمی‌دانم. البته صحبت‌هایی از تقدیر و اینگونه مسائل شنیده‌ام اما دقیقا نمی‌دانم قرار است چه اتفاقی بیفتد. هرچه است امیدوارم خیر باشد.

* در هر صورت حضور در مجلس فرصت خوبی برای بیان کردن بسیاری از مسائل است. فکر می‌کنید تا چه بتوانید از این فرصت استفاده کنید و بیشتر چه مواردی موردنظرتان است تا مطرح شوند؟

- قطعا اگر موقعیت پیش بیاید حرف‌های زیادی برای گفتن خواهم داشت که از مهمتر بحث بودجه و مسائل مرتبط با آن است. به هر حال طبیعی است که مادیات مهمترین فاکتور برای تشویق و ترغیب هر ورزشکاری است و نبود آن یا کمرنگ بودنش به شدت تاثیر سوء دارد. این هم خاص کشور و ورزش ما نیست. در همه جای دنیا با مهیا کردن امکانات بهینه برای ورزشکاران شرایط و موقعیت بهتر بودن و بهتر نتیجه گرفتن را فراهم می‌کنند و او را طبق یک برنامه ریزی جامع پیش می‌برند. همه اینها نیازمند برخورداری از بودجه است. با دست خالی که نمی‌توان کاری کرد و حرف از امیدواری و آینده زد.

* شما جزو معدود روسایی بودید که کمتر از مسائل مالی و کمبودهای آن انتقاد می‌کردید اما به نظر می‌رسد که شرایط به حدی بد شده که شما را هم گله مند کرده است؟

- به هر حال اوضاع مالی که الان ورزش کشورمان و نه فقط بسکتبال، با آن مواجه شده، نگران کننده است. یک بررسی ساده انجام دهید تا ببینید جایگاه افرادی که در عرصه ورزش مشغول خدمت هستند، از صفر تا 100 کجاست؟ واقعا ورزشکاران المپیکی، جهانی و حتی آسیایی ما چه جایگاهی دارند؟ برخوردی که با این ورزشکاران می‌شود گلخانه‌ای است نه ریشه‌ای و اصولی؛ یک ورزشکار تا چه زمانی می‌تواند از توانایی‌هایش بهره‌مند شود؟ یک روزی هم می‌رسد که او به هر دلیلی مجبور به کنار گذاشتن دوران ورزش حرفه‌ای و قهرمانی شود. آنوقت است که صفحه روزگار برای او هم تغییر رنگ می‌دهد. برای آن روزهای ورزشکاران چه فکری شده است و چه زمان باید فکر کرد.

در هر صورت اگر فرصتی داشته باشم، مشکلات مالی ورزشی‌ها را در مجلس بازگو می‌کنم چون بدون بودجه و پشتوانه مالی هیچ اقدام اصولی نمی‌توان انجام داد.

* موضوعی نیست که خاص بسکتبال باشد و بخواهید از حضور در مجلس به عنوان فرصتی برای بازگو کردن آن استفاده کنید؟

- حل کردن مشکل بسکتبال کار مجلس و مجلسی‌ها نیست بلکه شخص صالحی امیری به عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان باید به آن رسیدگی کند. نمی‌دانم باید بازهم بگویم که جامعه بسکتبال که سیزده سال گذشته‌اش با افتخار سپری شده هنوز یک سالن استاندارد ندارد. در این مدت کسی به نیازی که برای داشتن سالن اختصاصی داریم، توجه نکرده با این حال قهرمان آسیا شدیم، سهمیه جهانی کسب کردیم، وارد المپیک شدیم و حتی جایزه اسکار جهانی را هم به خود اختصاص دادیم.

* به همه اینها باید این را هم اضافه کرد که بسکتبال به خاطر قهرمانی اخیری که در آسیا به دست آورد و به واسطه صاحب سهمیه جهانی هم شد، مورد تقدیر قرار نگرفت؟

- در این مورد منتظر اتفاقات خوب هستم چون سرپرست وزارت ورزش و جوانان دستورات لازم را داده‌اند و صد در صد چنین تقدیری از اعضای تیم ملی بسکتبال انجام خواهد شد. فقط اینکه به خاطر هماهنگی با مسئولان رده‌های بالاتر، انجام مقدمات کار وقت‌گیر است.

* اما همین تاخیر در انجام تقدیر باعث انتقاد برخی از ملی‌پوشان بسکتبال شده است. حتی کاپیتان تیم ملی عنوان کرده که اگر تبعیض‌ها ادامه داشته باشد نه خودم به تیم ملی می‌روم و نه اجازه می‌دهم دیگر بازیکنان بروند؟

- همان طور که گفتم تقدیر از تیم ملی بسکتبال صد در صد انجام می‌شود اما در عین حال همه مستقل و آزاد هستند تا هر کاری که می‌خواهند انجام دهند. حکومت مملکت ما جمهوری است و آزادی شعار ماست. در این مملکت هر کس اختیار دارد هرگونه که می‌خواهد فکر کند، تصمیم بگیرد و آنرا اجرا کند. اما شاید اگر من و شما هم جای نیکخواه بهرامی و دیگر ورزشکاران منتقد بودیم همینگونه گله‌مند می‌شدیم و آن را عنوان می‌کردیم. به هر حال نزدیک به دو ماه است که بسکتبال با اقتدار قهرمان آسیا شد.

* از همه اینها گذشته یکی از برنامه‌های این روزهای فدراسیون بسکتبال سر و سامان دادن به جدول رقابت‌های لیگ برتر است که باید از 16 آبان ماه آغاز شود. ایا در سومین نشست جلسه سازمان لیگ که سه شنبه آینده برگزار می‌شود، به نتیجه قطعی در این زمینه می‌رسید؟

- بله؛ صد در صد. تا پیش از این 10 تیم را در جدول رقابت‌های لیگ برتر قرار داده بودیم. علاوه بر آنها دو تیم ذوب آهن و شیراز هم برای شرکت در مسابقات اعلام آمادگی کردند. البته اعلام آمادگی شیرازی‌ها تا الان در حد حرف بوده و از طرف ذوب آهن نامه رسمی داشتیم ضمن اینکه شخص آقای آذری هم با حضور در فدراسیون پیگیر موضوع بودند. در هر صورت در جلسه سه شنبه تعداد تیم‌های لیگ برتری امسال و نام آنها نهایی می‌شود. به احتمال خیلی زیاد مسابقات امسال را با 10 تیم برگزار می‌کنیم.

* پیش از این گفته بودید تیم‌هایی که نسبت به پرداخت بدهی‌های‌شان اقدام نکنند، از حضور در لیگ برتر منع می‌شوند. این تیم‌هایی که متقاضی شرکت در لیگ امسال هستند و قرار است در نشست سه شنبه در مورد آنها تصمیم گیری کنید، هیچگونه بدهی ندارند؟

- هنوزم روی حرف خودم هستم که تیم‌های بدهکار حق شرکت در لیگ برتر را ندارند. این تیم‌ها تمام بدهی‌های خود را به بازیکنان‌شان پرداخت کرده‌اند و برای تسویه حساب با فدراسیون هم چک داده‌اند. با این اوصاف و از این جهت مشکلی برای شرکت در لیگ برتر ندارند.

* فدراسیون بسکتبال در مورد نقل و انتقال بازیکنان تا چه وارد عمل می‌شود و نظر می‌دهد و به نوعی دخالت دارد. این پرسش را از آنجایی مطرح می‌کنیم که برخی از بازیکنان برای جابه جایی با مشکل مواجه شده‌اند مانند مهدی کامرانی که از ماهان پیشنهاد دارد و ظاهرا دوست دارد با این تیم در لیگ برتر شرکت کند و از طرفی با مهرام قرارداد دارد؟

- فدراسیون به هچ وجه و تحت هیچ شرایطی در نقل و انتقال بازیکنان دخالت نمی‌کند. طبیعی است بازیکنی هم که با تیم خود قرارداد دارد باید به تعهداتش پایبند بماند و در همان تیم بازی کند مگر اینکه توافقات دیگری حاصل شود. در مورد کامرانی هم اطمینان دارم که صادقانه طبق آنچه که باید، عمل می‌کند. در هر صورت فدراسیون به خود اجازه دخالت نمی‌دهد مگر در مواردی که ضرورت داشته باشد.

* یکی دیگر از موضوعات مربوط به لیگ برتر در مورد تیم نیروی زمینی و درخواست مسئولان این تیم برای جذب بازیکنان سرباز دیگر تیم‌ها مانند مهرام و دانشگاه آزاد است در حالیکه این دو تیم هم مدعی هستند که با بازیکنانش قرارداد دارند یا اینکه دانشجو هستند؟

- قانون در همه موارد مشخص است و کسی هم نمی‌تواند آن را تغییر دهد. طبق قانون بازیکن سرباز باید در اختیار تیم نیروی زمینی و یا هر تیم دیگری وابسته به اداره نظام وظیفه یا نهادهای مرتبط با آن باشد. بازیکنان دانشجو هم مجاز به حضور در ترکیب دانشگاه آزاد هستند. اینها را قانون می‌گوید و مسئولان هم موظف به تبعیت از آنها هستند.

* از تیم ملی بسکتبال و مهمد بچیروویچ چه خبر؟ بالاخره تیم ملی در اواسط لیگ برنامه اردویی خواهد داشت یا نه؟

- تیم ملی امسال و تا پیش از نوروز 93 هیچ برنامه‌ای نخواهد داشت. تمام برنامه‌های اردویی تیم ملی برای حضور در مسابقات جهانی از ابتدای سال آینده آغاز خواهد شد. بچیروویچ هم که فعلا به مرخصی رفته است. به محض بازگشت او برای تمدید قرارداد و برنامه‌های تیم ملی اقدام می‌کنیم.

* یعنی در مورد تیم ملی و چگونگی آماده‌سازی این تیم هیچ برنامه‌ای نهایی نشده است؟

- وقتی نه تکلیف وزارت ورزش و وزیرمان مشخص است و نه بودجه ورزش و از طرفی هنوز وضعیت قرارداد سرمربی تیم ملی هم مشخص نشده، چه برنامه‌ای را می‌توان نهایی کرد. اصلا برنامه ریزی در این شرایط درست هم نیست.

* چرا پروسه تمدید قرار داد سرمربی تیم ملی بسکتبال اینقدر طولانی شده است؟ چرا پیش از بازگشت وی به کشورش این موضوع را تمام نکردید؟

- به هر حال وقتی وضعیت بودجه ورزش به این شکل است، نمی‌توانستیم در مورد قرارداد هم اقدام تمام کننده‌ای انجام دهیم. حالا باید منتظر بازگشت بچیروویچ باشیم تا ببینیم او چه می‌خواهد و انتظارات ما چیست؟ آنوقت قرارداد جدید را امضا کنیم.

* یعنی امکان دارد فدراسیون بسکتبال و مهمد بچیروویچ به هر دلیلی برای ادامه کار به توافق نرسند؟

- نه؛ بعید می‌دانم. بچیروویچ به بسکتبال ایران علامند است و بازیکنان تیم ملی را مانند پسرانش دوست دارد. بازیکنان هم به این مربی و نوع کارش خو گرفته‌اند. بسکتبال در چند سالی که با بچیروویچ کار کرده، همواره موفق بوده است. بعید می‌دانم مشکلی حتی به لحاظ مالی مانع ادامه همکاری با این مربی شود.

* بچیروویچ چه زمانی باز می‌گردد؟

- حداکثر تا 20 - 15 روز دیگر باز می‌گردد. به احتمال زیاد برای آغاز لیگ برتر در ایران خواهد بود. آنوقت در مورد قراردادش صحبت می‌کنیم و به نتیجه نهایی می‌رسیم.