سیف در کمیسیون کشاورزی و نقدی در کمیسیون اجتماعی حضور می یابند / بررسی اصلاحیه قانون بودجه 92 در کمیسیون برنامه و بودجه

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی در هفته آینده، محمدعلی نجفی رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری روز یکشنبه با اعضای کمیسیون اصل 90 نشست خواهد داشت.

همچنین معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت آموزش و پرورش نیز در روز دوشنبه و سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در روز سه‌شنبه در این کمیسیون حاضر خواهند شد.



اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در جلسه روز یکشنبه میزبان سرپرست وزارت آموزش و پرورش و رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای جهت ارائه گزارش در مورد پذیرش دانشجویان ورودی سال 1388 خواهند بود.



همچنین قرار است اعضای کارگروه آموزش و پرورش این کمیسیون در روزهای شنبه و دوشنبه از ساعت 8 تا 12 از مدارس تهران بازدید کنند، قرار است در روز دوشنبه کارگروه‌های تحقیقات و فناوری، علوم انسانی و اسلامی شدن دانشگاه‌ها، آموزش‌های مهارتی و آموزش عالی و آموزش پزشکی نیز جلسه برگزار کنند.



براساس این گزارش سرپرست وزارت ورزش و جوانان و سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز در روز سه‌شنبه در این کمیسیون به ارائه برنامه های خود خواهند پرداخت.



سردار نقدی فرمانده سازمان بسیج مستضعفین در جلسه روز یکشنبه کمیسیون اجتماعی شرکت خواهد کرد.

همچنین اعضای این کمیسیون بررسی طرح تمدید آزمایشی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و ادامه طرح تشکیل سازمان مدیریت برنامه‌ریزی و بهره‌وری را در دستور کار خود دارند

براین اساس اعضای کمیسیون اجتماعی در روز دوشنبه با مسؤولین اتاق بازرگانی کشور نشست مشترک داشته و در روز سه‌شنبه نیز از سرپرست وزارت علوم جهت معارفه و ارائه برنامه‌ها دعوت به عمل آورده اند. قرار است کارگروه رفاه اجتماعی نیز در روز دوشنبه ادامه طرح تشکیل سازمان ملی استاندارد ایران را بررسی کند.

همچنین قرار است گزارش هیأت تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی و شرکت‌های تابعه و طرح تشکیل صندوق حمایت از توسعه کشت دانه‌های روغنی در جلسه سه شنبه این کمیسیون بررسی شود.



کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور را در روز یکشنبه و بررسی طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، بررسی طرح استفساریه شمول عوارض آلایندگی به پالایشگاه‌های نفت و واحدهای پتروشیمی موضوع تبصره(1) ماده(38) قانون مالیات برارزش افزوده را در دستور کار خود قرار داده است.



کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ضمن بررسی آخرین اخبار و تحولات دخلی و بین المللی در روز یکشنبه، برنامه‌های سرپرست محترم وزارت ورزش و جوانان را در روز سه شنبه بررسی خواهد کرد همچنین کارگروه دفاعی این کمیسیون نیز در همان روز بودجه نیروهای مسلح را با حضور مسؤولین ذی‌ربط بررسی می‌کنند

قرار است در جلسه روز سه شنبه این کمیسیون محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان به سوالات حمید رسایی نماینده مردم تهران و 4 مورد سؤال جواد کریمی‌قدوسی نماینده مردم مشهد پاسخ خواهد داد.



اعضای کمیسیون انرژی در روز یکشنبه برنامه‌های رضا صالحی‌امیری سرپرست وزارت ورزش و جوانان را استماع کرده و سپس ادامه بررسی طرح ملی جمع‌آوری آب باران را با حضور کارشناسان وزارتخانه‌های نیرو، جهادکشاورزی و وزارت کشور و نیز شهرداری تهران و اتخاذ تصمیم در خصوص تحقیق و تفحص آقای سیدمهدی موسوی‌نژاد نمایده دشتستان در دستور کار قرار خواهند داد.

این کمیسیون همچنین در روز سه‌شنبه میزبان علی اکبر صالحی رییس سازمان انرژی اتمی خواهند بود تا در خصوص عملکرد بودجه سال 1392 کل کشور و پیشنهادهای بودجه سال 1393 کل کشور و نیز برنامه‌های آتی آن سازمان به تبادل نظر بپردازند.

همچنین از سوی این کمیسیون از سندیکای صنعت برق ایران در خصوص قوانین و مقررات مرتبط با هاردشیپ دعوت به عمل آمده است.



کارگروه امور نیرو نیز در روز دوشنبه قوانین مرتبط با کالا و خدمات و پیش‌نویس اصلاح قوانین و مقررات در جهت رقابت با سایر رقبا بر مبنای هزینه‌های کمتر، کیفیت بهتر و سرعت بیشتر، با حضور کارشناسان محترم وزارت نیرو، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور و طرح جامع انرژی کشور با حضور کارشناسان محترم وزارت نیرو، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور را بررسی می‌کنند.



ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور در دستور کار اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه خواهد بود همچنین ادامه رسیدگی به طرح تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بهره‌وری نیز از جمله برنامه های این کمیسیون در روز سه‌شنبه خواهد بود.



اعضای کمیسیون بهداشت و درمان در روز یکشنبه به گزارش رئیس محترم سازمان بهزیستی کشور گوش داده و بعد از آن طرح استفساریه بند(3) ماده(68) قانون مدیریت خدمات کشوری و طرح تبدیل صندوق به سازمان تأمین اجتماعی بررسی خواهند کرد همچنین در پایان این جلسه نیزسرپرست وزارت ورزش و جوانان جهت ارائه برنامه‌ها در این کمیسیون حاضر می‌شود.



اعضای این کمیسیون در روز دوشنبه نیز ادامه بررسی طرح بیمه اجتماعی فراگیر(همگانی) و بررسی راهکارهای جلوگیری از دریافت‌های خارج از تعرفه‌ برخی پزشکان را در دستور کار خواهند داشت.

جلسه کارگروه‌های تخصصی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس روز شنبه برگزار می‌شود.

در روز سه‌شنبه نیز دعوت از رئیس سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان ملی استاندارد جهت ارائه گزارش درخصوص صحت و سقم آلودگی محصولات غذایی از جمله برنج‌ها، شیر و مواد پروتئینی و سرنگ‌های وارداتی و استماع برنامه‌های رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.



کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور نیز در روز یکشنبه با دستور کار بررسی طرح اصلاح بند(6) ماده(28) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تعیین نمایندگان گروه‌های بررسی گزارشات واصله از شوراهای اسلامی کشور تشکیل جلسه می‌دهد و در روز سه‌شنبه نیز بررسی طرح استفساریه شمول عوارض آلایندگی به پالایشگاه‌های نفت و واحدهای پتروشیمی موضوع تبصره(1) ماده(38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار دارد.



براساس این گزارش اعضای کمیسیون صنایع و معادن در روز یکشنبه با دستور کار گزارش رئیس خانه صنعت و معدن در خصوص عملکرد و برنامه‌های این خانه، طرح الحاق یک تبصره به ماده(24) قانون اصلاح قانون معادن مصوب 3/7/1392 اعاده شده از شورای نگهبان و لایحه اساسنامه پست جمهوری اسلامی ایران تشکیل جلسه می‌دهند.

در روز یکشنبه همچنین هیأت تحقیق و تفحص از صنایع خودروسازی کشور با موضوع بررسی گزارش کارشناسان هیأت تحقیق و تفحص و هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران با موضوع انتخاب اعضای هیأت رئیسه هیأت تحقیق و تفحص تشکیل جلسه می‌دهند.



قرار است اعضای کمیسیون صنایع و معادن در روز سه‌شنبه نیز گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص برنامه‌های وزارتخانه، نسبت به حمایت از تولید و ادامه بررسی لایحه اساسنامه پست جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار خود قرار دهند.



کارگروه پتروشیمی و صنایع نفت و گاز این کمیسیون نیز در روز سه‌شنبه گزارش مسؤولین وزارت نفت و پتروشیمی در خصوص عملکرد در اجرای بند(ب) ماده(1) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را بررسی خواهد کرد.



کمیسیون عمران ادامه بررسی طرح انتقال پایتخت و ادامه بررسی طرح ملی جمع‌آوری آب باران را روز یکشنبه و نیز بررسی طرح اجازه تصویب اساسنامه و تشکیل اتحادیه شهرداری و دهیاری‌های کشور و استماع برنامه‌های چیت‌چیان وزیر نیرو و معاونان این وزارت‌خانه را در روز سه‌شنبه در دستور کار خود قرار داده است.



همچنین دوشنبه در کارگروه مسکن و شهرسازی این کمیسیون ادامه بررسی طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده مواد ارجاعی: بند(8) ماده(1)، ماده(8)و تبصره(1)، ماده(14)، تبصره‌های(1) و (2) ماده(14)، ماده(34)، تبصره‌های(1)و(2) ماده(34)، ماده(38)، تبصره(3) ماده(48) بررسی خواهد شد.



اعضای کمیسیون فرهنگی نیز معارفه مدیرعامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران و ادامه بررسی طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده را در دستور کار یکشنبه خود قرار داده و بررسی لایحه کاهش ساعات کار زنان شاغل (گزارش کارگروه خانواده، ورزش و جوانان) و ادامه بررسی طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده را در دستور کار سه‌شنبه خود قرار داده است.



اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی در روز یکشنبه طرح کاداستر و لایحه آیین‌دادرسی کیفری را بررسی خواهند کرد و در روز سه‌شنبه نیز لایحه ممنوعیت خلع ید و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و اماکن و تأسیسات وزارت ورزش و جوانان بررسی خواهند کرد، پس از آن قرار است سرپرست وزارت ورزش و جوانان برای ارائه برنامه‌های آتی آن وزارتخانه در این کمیسیون حاضر شود.



کارگروه‌های حقوق خصوصی این کمیسیون نیز با موضوع بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، کارگروه حقوق عمومی با موضوع بررسی طرح الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی‌ و هشتم(138) قانون اساسی در رابطه با مسؤولیت‌های ریاست مجلس شورای اسلامی و کارگروه حقوق جزا با موضوع بررسی لایحه مجازات مرتکبین عملیات ب