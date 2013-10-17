عمليات ۷۲ ساعته پليس زنجان منجر به دستگيري ۹۷سارق شد

سرهنگ مراد جعفري افزود: درپي اطلاعات و اخبار به دست آمده مبني بر سرقت از ساختمان هاي نيمه كاره، موتورسيكلت، منزل، لوازم داخل خودرو، باغات و اماكن خصوصي از سطح استان زنجان، طرح شناسايي و دستگيري سارقان توسط ماموران آگاهي اين استان به مرحله اجرا و منجر به دستگيري سارقان شد.

وي ادامه داد: ماموران با مراجعه به محل هاي وقوع سرقت هاي صورت گرفته و جمع آوري اسناد و مدارك و با بررسي سرنخ هاي به دست آمده توانستند اين سارقين را شناسايي و دستگير كنند.

سرهنگ جعفري افزود: اجراي طرحهاي مربوط به مبارزه باسرقت ها ازسوي نيروي انتظامي زنجان ادامه دار خواهد بود و شهروندان ضمن توجه جدي به هشدارهاي پيشگيري از سرقت به محض مشاهده موارد مشكوك با مركز فوريت هاي پليسي ۱۱۰ تماس حاصل كنند.

سرپرست پليس آگاهي فرماندهي انتظامي استان زنجان نيز از كشف ۴۴۰ هزار نخ سيگار قاچاق در زنجان خبر داد و گفت: اين تعداد سيگار در حين كنترل خودروهاي عبوري از يك دستگاه كاميون كشف و ضبط شد.

سرهنگ جعفر رحمتي افزود: همچنين از يك دستگاه كاميون ديگر ۳۴ هزارو ۴۴۷ عدد لوازم تزئيني آشپزخانه كه به صورت قاچاق حمل مي شد كشف شد.

وي بر مبارزه جدي با قاچاق كالا اشاره و اظهار كرد: در اين خصوص پليس با تمام توان با قاچاقچيان مقابله مي كند و از هيچ كوششي فروگذار نيست.