30 جشن و برنامه مردمی در بیرجند برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم آرزومندان پیش از ظهر پنجشنبه در نشست خبری از برگزاری بیش از 30 جشن و برنامه در مرکز استان خبر داد و اظهارداشت: امسال برنامه های ویژه ای برای تبیین اهمیت موضوع غدیر و جایگاه امام علی(ع) در دستور کار قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه باید جایگاه امام علی(ع) در جامه تبیین و حساس سازی شود، افزود: امسال جشن های غدیر به صورت منسجم تر با مشارکت مردم و هماهنگی دستگاه های اجرایی برگزار می شود.

آرزومندان با تاکید بر اینکه این ستاد بدون حمایت های مالی دستگاه های اقدام به فعالیت کرده است، خواستار توجه و حمایت های مالی و معنوی از سوی مردم شد.

وی با اشاره به اینکه مردم خود باید به عنوان یک وظیفه اقدام به برگزاری جشن و مراسم کنند، افزود: حضور پررنگ مردم در جشن ها و مراسمات موجب ناامیدی دشمنان در هدف گذاری هایشان می شود.

دبیرستاد مردمی غدیر خراسان جنوبی از پیش بینی مراسمات ویژه اصناف، حوزه خواهران، آموزش و پرورش، دانشگاه ها و... خبر داد و گفت: امسال رژه تاکسی های شهری با حضور 100 تاکسی در داخل شهر نیز پیش بینی شده است.

وی، برگزاری کاروان شادی مردم در سطح شهر، برگزاری مراسم ضرب زورخانه در میدان ابوذر، مراسم پرده خوانی غدیر، برگزاری مراسم پیاده روی عمومی، رژه ورزشکاران در روز عید غدیرخم، جشن اصناف، تزئین بازار و راهپیمایی بازاریان، توزیع سبد غذایی بین یتیمان سادات تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) را از جمله برنامه های پیش بینی شده این ستاد در مرکز استان عنوان کرد.

آرزومندان از برگزاری مسابقه نقاشی بین دانش آموزان اول تا چهارم دبستان، مسابقه انشاء بین دانش آموزان کلاس پنجم تا ششم ابتدایی، مسابقه دل نوشته بین دانش آموزان اول دبیرستان و مسابقه روسنامه دیواری حضوری بین دانش آموزان دوم دبیرستان با همکاری آموزش و پرورش استان خبر داد و گفت: تبیین غدیرخم در بین نسل جوان باید از دوران آموزش ابتدایی مورد توجه قرار گیرد.

دبیرستاد مردمی غدیر خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه مراسم معنوی عید غدیر خم نیازمند همت و توجه مردم است، خواستار همکاری همه جانبه مردم در حضور برای برگزاری برنامه های دهه ولایت شد.