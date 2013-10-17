مانور امداد نجات جاده ای در خلخال برگزار شد

به گزارش خبرنگارمهر، در این مانور که بعد از ظهر پنجشنبه با حضور سر تیم امداد نجات جاده ای از پایگاه گردنه الماس انجام شد، مسدومان حادثه احتمالی از مرگ حتمی نجات یافته و به صورت نمادین پس از انتقال به آمبولانس به مراکز درمانی و بیمارستانی انتقال یافت.

رئیس مدیریت بحران خلخال در حاشیه این مراسم سرعت عمل و خدمات رسانی به مسدومان فرضی را مناسب ارزیابی کرد و افزود: امداد گران شبانه روز در بیشترین حوادث در خدمت مردم بوده و ایثارگری می کنند.

هوشنگ محمدی با بیان اهمیت محور خلخال به اسالم و استقرار پایگاه امداد و نجات جاده ای در این محور تجهیز بیشتر این پایگاه را خواستار شد.

رئیس جمعیت هلال احمر خلخال نیز هدف از این مانور را ارتقاء توان عملیاتی تیم های امدادی این شهرستان عنوان کرد و ادامه داد: در هفته ایمنی با همکاری اعضای مدیریت بحران و دستگاه های اجرایی مانور لحظه ای صفر و مانور صعود و فرود از ارتفاع نیز در خلخال برگزار خواهد شد.

عبدالرزاق بابایی عنوان کرد: با توجه به قرارگیری شهرستان خلخال در موقعیت خاص جغرافیایی و کوهستانی لزوم آمادگی بیش از بیش اعضای مدیریت بحران و تیم های حاضر اهمیت ویژه ای دارد.

همچنین به همین مناسبت مانور امداد جاده­اي با حضور معاونت امداد و نجات استان اردبیل و مسئولان استاني و محلی در محدوده پلیس راه اردبیل – مشگین شهر با موفقيت برگزار شد.

معاونت امداد و نجات جمعيت هلال احمر استان اردبيل در این مراسم با تاکید بر لزوم فرهنگ سازي جهت رعايت قوانين متذکر شد: برگزاري چنين مانورهايي در جهت حفظ آمادگي نيروهاي امدادي ضروری است.

حسین صادقی با اشاره به هفته ایمنی در برابر زلزله و بلایای طبیعی گفت به همين مناسبت در نقاط مختلف استان اردبيل مانور امداد و نجات با موضوعات مختلف برگزار مي­شود كه در مسیر اردبیل به مشگین شهر به لحاظ بروز سوانح دلخراش و متعدد رانندگي مانور امداد جاده­اي با استفاده از آخرين امكانات برگزار شد.

