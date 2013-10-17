نگرانی از افراط در مصرف غذاهای آماده

به گزارش خبرنگار مهر، رسول دیناروند بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم جشن صنعت غذایی مازندران در مجتمع تفریحی و رفاهی نفت محمودآباد تغییر در ترکیب غذایی افراد و تمایل آنان به دایمی کردن مصرف غذاهای آماده را در درازمدت خطرناک و تهدید کننده سلامتی دانست.

وی، با بیان اینکه برخی بیماریهای جدید در افراد ناشی از تغییر ذائقه های غذایی افراد است ، افزود: بهتر ومنطقی تر است که افراد از غذاهای صنعتی دوری کنند وبیشتر به سمت غذاهایی که از ایمنی وسلامت کامل برخوردار هستند، استفاده نمایند.

رئیس سازمان غذا و داروی کشور، با بیان اینکه هم اکنون میانگین دریافت سرانه انرژی هر فرد در ایران بیشتر از سرانه های جهانی است، تصریح کرد: برخلاف برخی کشورها که گرسنه زیاد هستند، در ایران خوشبختانه مشکلی برای دریافت انرژی وجود ندارد، اما مشکل جدی در کشورما دریافت بیش از اندازه وچندبرابرمازاد آن است.

دیناروند ادامه داد: هم اکنون 50درصد انرژی دریافتی افراد در کشورمان بیش از نیاز آنان است و این وضعیت باعث برهم خوردن وضعیت بدنی افراد می شود.

وی، افزایش وزن، دیابت و قلبی و عروقی و انواع سرطان را از عوارض مهم ناشی از مصرف بی رویه غذاها و دایمی شدن غذاهای آماده اعلام وتصریح کرد: برگشت به سمت غذاهای ساده وطبیعی و پرهیز از غذاهای صنعتی وآماده می تواند به سلامت افراد کمک کند.

معاون وزیربهداشت ودرمان و آموزش پزشکی، به روند رو به رشد وپیشرفت صنعت غذایی کشور اشاره کرد وادامه داد: در بخش صنعت غذا همه دلسوزان این بخش نباید از تخلفاتی که در برخی صنایع غذایی اتفاق می افتد، چشم پوشی کنند وباید احساس مسئولیت شان را در برابر سلامتی افراد جامعه داشته باشند.