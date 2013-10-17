آموزشگاههای مداحی در مازندران راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، علي رضا زرقاني بعد از ظهر پنجشنبه در سومين جلسه مسئولين کانون مداحان شهرستانهاي مازندران بابيان اين مطلب بر ضرورت ساماندهي آموزش مداحي به منظور جلوگيري از تحريفات وآسيب هاي موجود در مداحي تاکيد کرد.

وي در ادامه در خصوص انجام ويژه برنامه هاي هفته ولايت وايام غدير مطالبي را بيان داشته وخواستار آمادگي مداحان در ايام محرم الحرام شد.

رئيس اداره امورفرهنگي وتبليغ اداره کل تبليغات اسلامي مازندران ضمن بيان آيين نامه مکاتبات اداري در خصوص برگزاري دوره هاي آموزش مداحان مطالبي رابه حاضرين در جلسه ارائه داد.

زرقاني به فعال سازي کميته هاي شاعران و کميته بانوان ويژه کانونهاي مداحان تاکيد نموده وخواستار تسريع درصدورکارت شناسايي مداحان از سوي کانون مداحان شهرستان ها شد.