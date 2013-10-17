خانواده شهدا و ایثارگران اردبیل فنون سخنوری فرا می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل بعد از ظهر پنجشنبه در آئین آغاز این دوره های آموزشی هدف از برگزاری این دوره ها را ترویج موثر فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه عنوان کرد.

میرودود سید شنوا گفت: مزین بودن این دوره به نام "سردار شهید شاپور برزگر" ضرورت الگوگیری همه از شهدا در جهت ترویج سیره شهیدان و روایت حماسه های دوران دفاع مقدس را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه زنده نگهداشتن نام و یاد شهدا کمتر از شهادت نیست، افزود: هرچه بتوان در انتقال فرهنگ مقدس ایثار و شهادت در جامعه با فن علمی عمل کرد، به همان اندازه شهدا و امام شهدا از ما راضی می شوند.

به گفته مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان در پایان این دوره ها شرکت کنندگان به عنوان راوی به اردوهای راهیان نور، دانشگاهها و مکان های فرهنگی اعزام خواهند شد.

یکی از جانبازان 70 درصد کشور نیز در این مراسم با شرح اهداف و نحوه برگزاری این دوره ها تصریح کرد: امروز کشور ما با مسئله جنگ نرم مواجه است و برای پیروزی در این جنگ باید خود را به سلاح بیان و فنون روایت گری مجهز کرد.

علی اعتماد یادگیری علم سخنوری را در زمان کنونی برای خانواده های شهدا و ایثارگر ضروری دانست و متذکر شد: جامعه هدف هر چه بتوانند با بهره گیری از سبک های جدید و جذاب مفاهیم فرهنگ ایثار و شهادت را انتقال دهند به همان اندازه افراد جامعه برای پذیرش این فرهنگ علاقه مند می شوند.

وی با بیان اینکه استان اردبیل بیست و پنجمین استانی است که این دوره ها برگزار می شود، ادامه داد: این دوره ها در سطح مقدماتی است و سطوح تکمیلی آن در سال آینده اجرا می شود.

در نخستین کلاس های آموزشی این دوره جمعی از خانواده های معظم شهدا، جانبازان و آزادگان استان اردبیل حضور داشتند و حجت الاسلام صادقی و علی فروزفر اساتید حوزه و دانشگاههای کشور برخی مبانی فن بیان را به صورت تئوری و کارگاهی به حاضران بیان کردند.

شرکت کنندگان در این دوره ها به مدت 50 ساعت طی سه هفته در روز های پنجشنبه و جمعه آموزش دیده و در پایان با گذراندن آزمون کتبی و عملی گواهینامه دریافت خواهند کرد.