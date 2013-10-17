البرز استانی ویژه در بخش صنعت است

به گزارش خبرگزاری مهر، سيد محمدعلی سيد ابريشمي معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و هیئت همراه از شهرک صنعتی شهرستان اشتهارد و شهرك صنعتي هشتگرد مركز شهرستان ساوجبلاغ بازديد كردند و از نزديك در جريان مسائل و مشكلات واحدهاي توليدي و صنعتي مستقر در اين شهركها قرار گرفتند.

سید ابریشمی در جريان بازديد از شهرك صنعتي شهرستان اشتهارد البرز اظهار داشت: البرز در حوزه صنعت،‌ استاني ويژه است و بايد نگاه ما به آن ملي باشد.

وی تاکید کرد: دولت مصمم به ايجاد فضايي تازه براي رونق توليد، شكوفايي صنعت و رفع مشكلات صنعتگران است.



وی گفت: استاندار البرز يك شخصيت با تجربه و حرفه اي در عرصه صنعت است و اين مسئله مي تواند در پيشرفت فضاي صنعت اين استان بسيار راهگشا باشد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران همچنين با ابراز خرسندي و اميدواري از فضاي مثبت موجود در مديريت كلان استان البرز نسبت به مسئله صنعت اضافه كرد: بايد براي رشد و ارتقاي صنعت كشور از ظرفيت بخش خصوصي استفاده كرد و تنها متكي به كمك دولت نبود.



وي گفت: بدون شك رشد بخش خصوصي مي تواند مسائل و مشكلات صنعتگران و واحدهاي صنعتي را به حداقل برساند.



وي افزود: نگاه سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران به شهرك هاي صنعتي البرز ، نگاهي ويژه است تا شهرك هاي اين استان بتوانند به جايگاه واقعي خود دست يابند.



سيد ابريشمي تاكيد كرد: هدف اصلي اين سازمان تقويت و حمايت صنعتگران است كه با توجه به مشكلات بسياري كه بخش توليد امروز با آن مواجه است بايد اين خدمات با سرعت و توان مضاعفي ارائه شود.



