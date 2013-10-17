کشف 66 کیلوگرم مواد مخدر در کرمانشاه

سردار کریم کشوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک باند قاچاق مواد مخدر که اقدام به حمل و قاچاق مواد مخدر از استان های شرقی کشور می کردند پس از وصول گزارشات مردمی زیر زربین اقدامات اطلاعاتی قرار گرفتند.

کشوری گفت: پس از هفته ها کار اطلاعاتی و امنیتی و اشراف اطلاعاتی بر روی باند مورد نظر سرکرده آنها شناسایی و دستگیر شد.

وی افزود: در همین راستا یک دستگاه تریلر هم که در حال حمل محموله 66 کیلو و 800 گرم مواد مخدر تریاک بود کشف و ضبط شد.

کشوری در پایان اظهار داشت: نیروی انتظامی علاوه بر چتر اطلاعاتی دقیق خود اخبار و اطلاعات واصله از مردم را در اولویت برنامه های خود قرار داده و بر اساس آنها بسیاری از متخلفین را تحت تعقیب قرار می دهد. بنا براین از مردم درخواست می کنم که اخبار و اطلاعات خود را در اختیار نیروی انتظامی قرار می دهند.