مراسم اولین سالگرد متوفیان کاروان راهیان نور بروجن برگزار شد/ عدم حضور مسئولان کشوری

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم سالگرد متوفیان کاروان راهیان نور بروجن بعد از ظهر پنج شنبه در محل مزار دانش آموزان متوفی در آرامستان بهشت فاطمیه بروجن از توابع استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

این مراسم با حضور خانواده های دانش آموزان متوفی، جمع کثیر مردم شهر بروجن و فرادنبه ومسئولان شهرستانی و استانی چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

در این مراسم برنامه های مختلفی نظیر مداحی، رژه همراه با موسیقی توسط نیروهای سپاه و... برگزار شد.

حضور مردم بروجن و شهرههای محتلف استان و استانهای دیگر در آرامستان بهشت فاطمیه بروجن بسیار گسترده بود به نحوی که تمام پارکینگ های خودرو این منطقه جای پارک خودرو نداشت و ترافیک گستردهدر محل ورود آرامستان ایجاد شده بود.

فرهنگیان شهرستان و مدیران ادارات شهرستان بروجن نیز در این مراسم برای عرض تسلیت به خانواده متوفیان حضور چشمگیر داشته اند.

در ابتدای مراسم فرمانده سپاه قمر بنی هاشم به همراه دیگر نیروهای سپاه برای عرض تسلیت در این مراسم حضور یافتند.

در این مراسم فقط مسئولان استان و مسئولان شهرستان دیده می شدند و از مسئولان کشوری خبری نبود.

26دانش آموز دختر بروجنی سال گذشته در بازگشت از سفر کاروان راهیان نور از مناطق جنگی در سانحه تصادف فوت کردند.