زمین لرزه بم خسارت نداشت/ بم شهری مقاوم است

حسین زین الصالحین در گفتگو با مهر اظهارداشت: صبح امروز زمین لرزه با قدرت 3.1 ریشتر شهر بم در شرق استان کرمان را لرزاند.

وی افزود: عمق این زمین لرزه 9 کیلومتر بود و در ساعت 9 و 45 دقیقه روی داده است.

وی عنوان کرد: این زمین لرزه هیچ خسارتی در بم نداشته است و هیچ گونه پس لرزه ای نیز ثبت نشده است.

فرماندار بم گفت: بم شهری مقاوم است و بعد از بازسازی صورت گرفته در این شهرستان می توان گفت: بم مقاومترین شهر کشور است و ساخت و ساز صورت گرفته در این شهر باید به عنوان یک الگو برای سایر شهرها نیز در دستور کار قرار گیرد.