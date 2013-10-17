فعاليت 8 تشكل قرآني در اليگودرز/ بانک جامع اطلاعات مناطق تبليغي تدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام صادق جعفرپور در این رابطه گفت: اين اداره در راستاي توسعه فعاليت‌هاي قرآني در سطح شهرستان و روستاهاي تابعه و نظارت بيشتر بر تشكيل كلاسهاي قرآني با بررسي و بازديد از روستاهاي فاقد كلاس آموزش قرآن كريم تلاش دارد با فراهم کردن شرايط لازم زمينه را برای تأسيس تشکل هاي قرآني در نقاط مختلف شهر و روستاهاي اين شهرستان فراهم سازد.

وي افزود: هم اكنون تعداد هشت تشكل قرآني در اين شهرستان در راستاي آموزه هاي قرآني فعاليت مي كنند كه از اين تعداد چهار تشكل در قالب مؤسسه و چهار تشكل شامل خانه قرآن شهري و روستايي است.

حجت الاسلام جعفرپور یادآور شد: با توجه به آمار روستاها و وسعت جغرافيايي شهرستان الیگودرز اين تعداد تشکل قرآني جوابگوي نياز منطقه نيست.

تأسيس بانک جامع اطلاعات مناطق تبليغي در اليگودرز

رئيس اداره تبليغات اسلامي شهرستان اليگودرز در ادامه سخنان خود از تأسيس بانک جامع اطلاعات مناطق تبليغي در اين شهرستان خبر داد.

وی در این رابطه گفت: به منظور ساماندهي و برنامه ريزي بلند مدت فرهنگي در سطح شهرستان اليگودرز به ويژه برنامه ها و فعاليت هاي تبليغي، اداره تبليغات اسلامي اين شهرستان اقدام به جمع آوري اطلاعات جامع در خصوص مناطق تبليغي شهرستان کرده است.

حجت الاسلام جعفرپور افزود: از آنجا که در حوزه برنامه ريزي جهت کار فرهنگي داشتن اطلاعات درست و کافي جزء لاينفک مديريت فرهنگي است اين اقدام مي تواند در بلند مدت روند برنامه ريزي فرهنگي را در سطح شهرستان سامان ببخشد.

وجود 27 خانه عالم روستايي در شهرستان اليگودرز

رئيس اداره تبليغات اسلامي شهرستان اليگودرز در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در حال حاضر 27 خانه عالم در قالب سوئيت و خانه هاي 70 و 75 متري در روستاهاي شهرستان اليگودرز تکميل و به بهره برداري رسيده است.

وي افزود: البته تعدادي خانه عالم نيمه کاره نيز در اين شهرستان وجود دارد که اميدواريم با حمايت مسئولين و تأمين بودجه، از سوي اداره كل تبليغات اسلامي استان اين خانه هاي عالم نيز سريعتر تکميل و به بهره برداري برسند.

حجت الاسلام جعفرپور در پايان تصريح کرد: وجود خانه هاي عالم، پتانسيل بسيار بالاي فرهنگي و ديني را در سطح روستاها ايجاد کرده و وجود روحاني در اين روستاها که کار تبليغ، اقامه نماز جماعت، بيان احکام و مسائل شرعي و آموزش قرآن را انجام مي دهند در ارتقاء سطح فرهنگي و ديني اهالي اين روستاها تأثير بسزائي داشته است.